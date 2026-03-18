管浩鳴促制訂「無家者友善政策」　提供生涯規劃等

在香港這個繁華的國際都市背後，有一群長期在邊緣生活的無家者。立法會議員管浩鳴指出無家者問題並非個別人士的問題，而是社會長年累月積壓的問題。如果繼續視而不見，情況可能會惡化，他促請政府制定全面的「無家者友善政策」。
根據社署的數據，2024至25年在本港約有750名登記的無家者，遠低於2022/23年度的1,441人。不過，管浩鳴關注究竟是人數減少，還是社署系統未能涵蓋隱蔽個案。管浩鳴今日在立法會大會提出議員議案，促請政府設立「無家者友善政策委員會」。在住屋支援方面，現時無家者宿舍的住宿期最長只有半年，他建議延長至2年，並改善宿舍環境。另一方面，不少無家者有成癮或精神問題，管浩鳴建議政府研究為無家者提供以康復為本的「一站式住宿服務」，提供生命輔導、精神康復、戒毒治療等支援。
在就業支援方面，管浩鳴建議政府與社區組織合作，為無家者提供生涯規劃、就業技巧培訓等服務，並配對適合無家者的工作機會。同時，政府也應向僱主提供資助和培訓，協助無家者逐步重建職業生涯。管浩鳴關注現時社會上仍有不少市民將無家者標籤為「懶惰」和「不負責任」，他建議政府透過學校教育、媒體宣傳等渠道，推動公眾認識無家者的真實處境，建立友善的社會氣氛。
避免在公園長櫈加設凸起扶手
議員文頴怡提出修正案，希望當局向無家者提供專門的情緒支援，例如在收容中心派駐情緒輔導員。從而幫助因為和家人關係破裂或出現心理創傷，導致流落街頭的無家者。此外，她希望執法部門人性化地處理問題，在深夜時分盡量包容無家者，不要強行驅趕甚至清走他們的物品；亦避免增加一些對無家者不友善的設施，例如在公園長櫈中間加設凸起的扶手手柄。文頴怡提及可以參考外地做法，例如台灣會向露宿者派發置物袋，早上可交去指定地點由專人看管財產。至於紐約就會劃出部分公園容許露宿，有助於持續跟進無家者情況。