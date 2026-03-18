管浩鳴促制訂「無家者友善政策」　提供生涯規劃等

在香港這個繁華的國際都市背後，有一群長期在邊緣生活的無家者。立法會議員管浩鳴指出無家者問題並非個別人士的問題，而是社會長年累月積壓的問題。如果繼續視而不見，情況可能會惡化，他促請政府制定全面的「無家者友善政策」。

根據社署的數據，2024至25年在本港約有750名登記的無家者，遠低於2022/23年度的1,441人。不過，管浩鳴關注究竟是人數減少，還是社署系統未能涵蓋隱蔽個案。管浩鳴今日在立法會大會提出議員議案，促請政府設立「無家者友善政策委員會」。在住屋支援方面，現時無家者宿舍的住宿期最長只有半年，他建議延長至2年，並改善宿舍環境。另一方面，不少無家者有成癮或精神問題，管浩鳴建議政府研究為無家者提供以康復為本的「一站式住宿服務」，提供生命輔導、精神康復、戒毒治療等支援。