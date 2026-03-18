騙案｜「低息貸款」首次以加密貨幣呃保證金　警拘6人騙款500萬

今年2月中旬開始，警方接獲13名受害人舉報，指有騙徒由去年11月開始以Cold Call方式假扮銀行職員，推銷低息貸款，誘騙受害人到中環一個假辦公室見面簽約，並要求先繳付「保證金」作資產證明，而今次是騙徒首次以加密貨幣騙取保證金。
損失5萬至130萬元不等
警方表示，騙徒以空殼公司名義租用單位，精心怖局虛假的中介顧問公司，又以假公司卡片扮成專業人士、放置數鈔機、以空白文件夾偽裝營運。行騙過程中，騙徒會要求受害人簽署虛假貸款協議，以增加可信性，最後受害人信以為真，交出保證金之後沒有收到預期的貸款，而該假辦公室亦已人去樓空，於是報警求助。他們損失金額由5萬元至130萬元不等，總損失金額高達500 萬元。
檢獲多項文件及電腦
警方隨後進行大量情報分析，由昨日(17日)早上起，以涉嫌「串謀詐騙」於各區拘捕6名人士，包括3男3女，年齡介乎29至63歲。重案組探員到詐騙集團的「貸款中介顧問公司」，以法庭搜查令進行搜查，檢獲多項文件證物以及電腦。與此同時，警方正積極追尋騙款下落，目前6名被捕人士仍然被拘留調查。據警方搜證和分析，每一名被捕人士有明顯的分工，當中有骨幹成員係三合會人士，負責招募人頭戶開設空殼公司、虛假的中介顧問公司及傀儡戶口。今次行動成功打擊三合會活動及收入來源，而警方搜查工作及拘捕行動仍然繼續。
3種收取保證金方法
綜合13宗案件，警方發現騙徒主要有3種收保證金的方法。首先是最常見是要求受害人親身到辦公室交現金，本案有130萬元是一次過提交的現金。第二為銀行轉帳到傀儡戶口，其中3宗案件中，受害人有質疑到保證金的真確性，但騙徒為進一步令受害人上當，會將一張期票交予受害人，訛稱稍後可以憑票取回保證金。第三個新手法是利用加密貨幣，主要針對較年長或不熟悉科技的人士。騙徒誘騙受害人開設加密貨幣錢包並交出密碼，指示受害人將保證金存入錢包，最後受害人發現錢包內的加密貨幣在短時間內被人轉走。另外，警方留意到13名受害人的背景廣泛，部分具大專或碩士學歷，包括無業人士、商人及公司老闆。警方相信騙徒主要利用受害人急需周轉資金，及貪低息的心理行騙。