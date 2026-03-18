騙案｜「低息貸款」首次以加密貨幣呃保證金　警拘6人騙款500萬

今年2月中旬開始，警方接獲13名受害人舉報，指有騙徒由去年11月開始以Cold Call方式假扮銀行職員，推銷低息貸款，誘騙受害人到中環一個假辦公室見面簽約，並要求先繳付「保證金」作資產證明，而今次是騙徒首次以加密貨幣騙取保證金。

損失 5 萬至 130 萬元不等

警方表示，騙徒以空殼公司名義租用單位，精心怖局虛假的中介顧問公司，又以假公司卡片扮成專業人士、放置數鈔機、以空白文件夾偽裝營運。行騙過程中，騙徒會要求受害人簽署虛假貸款協議，以增加可信性，最後受害人信以為真，交出保證金之後沒有收到預期的貸款，而該假辦公室亦已人去樓空，於是報警求助。他們損失金額由5萬元至130萬元不等，總損失金額高達500 萬元。