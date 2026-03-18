DSE 2026｜七成半考生因考試成績感壓力　大多數選擇自行處理

優才資源中心有限公司去年11月至今年1月期間，以不記名問卷方式訪問了3,582位來自40間不同地區學校的應屆中學文憑試考生，佔全港文憑試考生約7.7%。其中，Band1學校約佔41.98%；Band 2學校佔接近31.9%；Band3學校則佔26.1%。結果發現，DSE考生的壓力主要來自個人因素，尤其是考試成績、前途及自我期望；處理方法以睡覺、聽音樂和打遊戲機為主，亦有部分出現極端想法。惟結果亦發現參與STEM項目的學生，在壓力管理和解難能力上表現更積極。團隊建議，政府、學校、家長與學生應共同推動STEM與人工智能教育，多方協作能有效提升學生的心理韌性，營造安全健康的成長環境。

六成半考生壓力來源是個人因素 是次調查結果顯示，六成半考生認為壓力來源主要是個人因素(65.4%)，大部分考生感到壓力的原因是考試成績(75.4%)、個人前途(67%)和個人期望(63.1%)。其中，Band1考生選擇個人期望佔最高，為69.1%，相對Band 2和Band 3考生多8.5%及12.8%，家人期望則以Band 2考生佔最高，為44.5%。 一成三考生認為完全能夠承受壓力 在承受壓力方面，66.01%考生認為大部分能夠承受現有壓力，但仍有5.05%考生認為完全不能夠承受壓力。自2021年，完全不能承受壓力的考生持續上升,今年出現回落現象，從去年的5.8%降至5.05%。下降0.75%，完全能夠承受壓力的考生比例則從去年的12.5%上升至今年的13.01%，能夠承受壓力的考生從去年的63.8%亦上升至今年的66.01%,上升了2.21%。其中能夠承受大部分壓力的Band1考生(69.86%)較其他學校組別的考生多，分別比 Band 2 和Band 3考生多6.74%及6.51%。Band3的考生中,大部分不能承受壓力的比例最高，達到17.83%。

近七成考生選擇以睡覺處理壓力 在如何處理壓力方面，大部份考生會選擇睡覺(68.50%)、聽音樂(64.40%)和打遊戲機(47.20%)，可見考生多數選擇自行處理壓力，亦有部份考生有自我傷害/極端想法的處理壓力方法，主要原因是考生大部分壓力程度非常大。團隊指出，值得注意的是，STEM學習項目的參與，影響了考生對處理壓力及不能承受壓力的處理方法，參與STEM/STEAM考生對解決困難技能上顯着提升的升幅最大，STEM考生亦比非STEM考生更積極處理壓力。 團隊指出，近年考生在壓力管理方面，個人因素呈上升趨勢，或會忽略與人分享，亦較少向他人求助，更須留意。而調查數據顯示，DSE考生的壓力管理與學習規劃息息相關，STEM教育亦與心理健康支持同樣重要。團隊建議，政府、學校、家長與學生應共同推動STEM 與人工智能教育，政府負責推廣項目並建立安全規範，確保學生能在安全環境中發揮創意；學校應促進中學與大學合作，讓大學生分享經驗，提升學習深度。團隊指出，多方協作能形成完整的支持系統，幫助學生在探索STEM的過程中成長。同時,政府、學校、家長與學生亦應共同建立全面的心理健康支持系統，政府需加強心理健康與防止自殺的宣傳，投入更多資源，並透過社交媒體普及壓力處理方法；學校亦應邀請非牟利機構舉辦心理輔導與情緒管理活動，加強校園欺凌監管，鼓勵學生主動報告；家長 亦在教育中扮演關鍵角色，須透過耐心與理解、陪伴子女參與活動、安排休息及留意行為改變，協助孩子減壓並預防自我傷害。