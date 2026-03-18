科大前教授劉紅斌涉收賄案押後5月訊　涉法院內拍照或遭票控

香港科技大學時任講座教授劉紅斌涉嫌收取任保險經紀女友人4萬元後，向兩名校內負責收生事宜的職員派共6000元利是，圖令一申請人獲取錄讀碩士課程。劉紅斌及其女友人共被控3項貪污罪名，案件今日（18日）於觀塘裁判法院提堂，署理主任裁判官鍾明新將案件押後至5月13日，以待檢視控方文件及給予法律意見。兩名被告准以兩萬元現金保釋，條件包括不得離開香港及不得接觸控方證人。 劉紅斌離開法庭後，疑在法院範圍內用電話舉機拍攝，法院保安得悉事件後報警，警方其後到場處理。據悉，劉紅斌或會因此被票控。

科大海洋科學系前講座教授劉紅斌

被告為63歲時任科大海洋科學系講座教授劉紅斌及60歲保險經紀林珮玲，同被控一項串謀使公職人員接受利益罪；劉紅斌另被控兩項向公職人員提供利益罪。 涉想助林正曦獲取錄讀碩士 控罪指劉身為公職人員，與林在2025年3月2日至5月12日期間串謀，使劉紅斌在無合法權限或合理辯解下從林珮玲接受港幣4萬元，作為劉協助林正曦獲科技大學2025/2026學年理學碩士（環境健康及安全）課程取錄的誘因或報酬。 劉另被控兩項向公職人員提供利益罪，指他於2025年5月23日向科技大學海洋科學系講師梁瑞宜，及項目主任麥倩儀，分別提供5000元及1000元，作為協助林正曦獲上述課程取錄的誘因或報酬。

案件編號：KTCC492/2026