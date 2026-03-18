西九家FUN藝術節明日啟動　英國巨型互動裝置《夢遊喵境》登港

第三屆「西九家FUN藝術節」明天(19日)正式揭幕，活動為期近一個月並橫跨復活節假期，帶來逾60場免費表演、工作坊，更邀來英國知名創意工作室把巨型互動藝術裝置《夢遊喵境》帶到香港更推出「特別香港版」，屆時會有3隻6至10米的巨型貓咪在維港旁邊呼呼大睡。
活動期間藝術公園海濱東草坪連續三個周末舉辦「西九家FUN藝術節市集」，啤酒攤「麥子」主打本地手工啤酒，供應有酒精及無酒精飲品，並為應對春暖天氣，推出限定刨冰解暑。檔主阿波表示，去年首次參展活動人流良好，客人亦支持本地品牌；而今年活動橫跨復活節、天氣和暖，適合野餐，巨型貓咪裝置成維港打卡點，人流預計不俗，希望提供高質平價產品，讓一家大小舒適享受。
另一間攤檔「寵物鮮食」推廣「人寵共健康」理念，以港式美食為主題，用雞肉、淮山、薯仔製作狗狗餐，另出售強化腸道及腎臟健康的天然益生菌。店員Adrian表示，近年寵物主人注重狗狗身心健康，加上政府推出寵物友善餐廳牌照，致寵物食品市場商機大增。他續指，這是他們首次參與藝術節，因西九適合放狗，加上巨型貓咪裝置及復活節假期吸引家庭客，預計人流理想。
譚兆民：須吸納文化旅遊客源 維持長遠發展
西九文化區表演藝術行政總監譚兆民在開幕禮上表示，藝術節踏入第三年，前兩屆已吸引合共14萬觀眾前來參與，見證無數家庭在西九優美環境中度過美好親子時光。
譚兆民續指，靠本地觀眾不足以維持長遠發展，必須吸納文化旅遊客源，他以去年《大狀王》為例，香港場次中四成觀眾為內地遊客，若無這些遊客，場次可能減至20場；有外地觀眾支持，便可增加10場，帶來更多資源投放於台上演出及巡演。
全球經濟不景 表演藝術面對生存壓力
譚兆民表示，面對全球經濟不景及各種挑戰，表演藝術市場同樣面對生存壓力，但他認為最重要是做出好作品，好節目一定有市場。他續指，西九位處交通便利位置，高鐵、地鐵及碼頭環繞，未來希望透過大型演出及長壽劇目，吸引更多內地及海外遊客，延長演出場次。
第三屆「西九家FUN藝術節」
第三屆「西九家FUN藝術節」活動期間，有逾120場跨代節目橫跨復活節假期，其中逾60場為免費免費，而《夢遊喵境》則是矚目活動，作品融合聲音、燈光及觸感互動，觀眾輕靠或撫摸充氣貓咪，即可感受到低沉呼嚕聲、心跳律動及尾巴悠然擺動，營造都市中的寧靜綠洲，探討關懷、同理心及人際溫暖連結。展品將於明天起至4月7日在藝術公園海濱東草坪免費開放予公眾參觀。另外，自由空間化身懷舊遊樂場，戲曲中心推出粵劇工作坊，街頭快閃森巴巡遊、繩技表演接連登場。