西九家FUN藝術節明日啟動　英國巨型互動裝置《夢遊喵境》登港

第三屆「西九家FUN藝術節」明天(19日)正式揭幕，活動為期近一個月並橫跨復活節假期，帶來逾60場免費表演、工作坊，更邀來英國知名創意工作室把巨型互動藝術裝置《夢遊喵境》帶到香港更推出「特別香港版」，屆時會有3隻6至10米的巨型貓咪在維港旁邊呼呼大睡。

活動期間藝術公園海濱東草坪連續三個周末舉辦「西九家FUN藝術節市集」，啤酒攤「麥子」主打本地手工啤酒，供應有酒精及無酒精飲品，並為應對春暖天氣，推出限定刨冰解暑。檔主阿波表示，去年首次參展活動人流良好，客人亦支持本地品牌；而今年活動橫跨復活節、天氣和暖，適合野餐，巨型貓咪裝置成維港打卡點，人流預計不俗，希望提供高質平價產品，讓一家大小舒適享受。