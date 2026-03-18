結業潮｜本地啤酒廠Lovecraft將結業 財務遇挑戰+東主健康問題

2018年成立、設廠青衣的本地啤酒廠H.K. Lovecraft宣布，因近年面臨財務挑戰，加上東主健康問題，宣布即將停止營運。

Lovecraft於2018年由「80後」林浩熙Perry創立，成為香港首間專釀拉格啤酒（Larger）的手工啤酒廠。他中學畢業後曾在美國軍校留學，聚會時接觸到美國精釀啤酒，亦有感啤酒能打破人際隔膜，自此慢慢迷上，他先後到德國及美國鑽研釀酒技術，並於德國完成Master Brewer課程，成為首名考獲Master Brewer資格的香港人。他學成回港後，投入4000萬元資金在青衣建立一座近萬呎、全港最大的精釀啤酒廠。Lovecraft推出6款常規產品，均為拉格啤酒（Larger），其中「Fire Bringer」以及「Space Rock」曾在2019年德國柏林國際啤酒賽榮獲「Vienna Lager口味」銅獎及「Rauchbier口味」金獎。

開放接手經營購買設備 惟開廠踏入第8年，品牌日前突宣布即將結束營運。Lovecraft表示，過去幾年一直面對「持續的財務挑戰」，加上「Perry亦正經歷需要全心投入處理的健康問題」，因此選擇「在此刻暫別業務，才是最合適的決定」。同時，品牌感謝多年來支持者「一路以來的支持與陪伴」，亦開放與任何人士接洽，包括接手經營或購買設備。不少網民都對Lovecraft宣布結業留言表不捨，亦有為Perry送上祝福，「多謝你地嘅酒」、「保重」、「身體要緊」。