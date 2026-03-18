旅發局暫停中東推廣活動　強化香港「亞洲盛事之都」定位

旅發局因應中東局勢緊張，會暫停在當地的推廣活動，靈活調配資源。旅發局本年度會制定三大策略推動香港旅遊業發展，分別是全力吸引高增值過夜旅客；持續支持業界長遠發展；突顯香港優勢，加強香港旅遊競爭力。 旅發局今日舉行傳媒午宴，面對中東局勢緊張，旅發局主席林建岳相信有危亦有機，而機遇更多，以往到中東的旅客，或轉往其他地方旅遊。而香港作為安全旅遊目的地，加上未來接連有精彩的盛事活動，對旅客具有吸引力。旅發局今年會推出全球宣傳廣告，讓全球旅客感受本港國際都會的魅力。

旅發局總幹事劉鎮漢表示來年會調整資源投放比重，將75%推廣資源放到國際市場。除了主要市場，亦會加強東盟（越南、柬埔寨）、中東、印度；同時開拓具潛力的歐盟市場，例如意大利、西班牙。其餘25%資源會放到內地市場，同時聚焦非廣東省城市，力求增加過夜旅客比例。開拓高端巿場方面，會發展高端遊艇及醫療旅遊市場。

另一重點是提升盛事活動，強化香港「亞洲盛事之都」定位。旅發局會繼續舉辦六大旗艦盛事，並擴大規模及宣傳力度。 香港美酒佳餚巡禮：會將11月打造為「美酒佳餚月」

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香港單車節及香港國際龍舟邀請賽加入「全球大學盃」等國際級項目 打造以角色扮演為主題的「萬聖節月」 除了大型盛事，旅發局亦會加強推廣其他中西傳統節慶。在10月，會與不同商界合作，打造一個以角色扮演為主題的「萬聖節月」，橫跨4個周末，吸引年輕及家庭客。為提升香港夜間體驗，計劃在今年5至6月於山頂推出長期燈影效果，為以光影巡禮為主題的全新表演一部分。

此外，旅發局今日於灣仔展舉行年度大型旅業簡報會— 香港旅業展望2026，吸引逾2,000人參與，包括本地及海外旅行社、酒店、航空、零售、餐飲等業界代表，共同掌握香港旅遊業最新形勢，洞悉旅遊業市場動態，並了解旅發局今年工作計劃和推廣策略重點。