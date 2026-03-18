通告禁空轉巴士引擎

據了解，九巴向員工發出內部通告指，為節約燃油消耗及保護環境減少碳排放，嚴禁車長空轉巴士引擎、駕駛時避免突然加速或煞車，以及在可行情況下，於非載客行程時關掉空調，並開啟駕駛室車窗保持空氣流通。

汽車交通運輸業總工會九巴分會及龍運分會指，十分關注巴士公司近期把車廂冷氣設置為25度、開啟鮮風掣調低到只有4格風速，已促請運輸署和勞工處監督巴士公司改善前線員工的工作條件，包括把車廂冷氣調至23度及開滿風速令空氣流通，又希望巴士公司把慳油節省到的資源，優先在每輛巴士的駕駛室安裝風扇供車長使用。