中東局勢緊張導致國際油價急升，繼城巴要求員工駕駛公司車輛時要注意節能駕駛，據了解九巴亦向車長發出指引，要求節約燃油及減少碳排放。九巴表示，油價急升構成重大經營壓力，已經利用多重方法減低營運成本。 通告禁空轉巴士引擎 據了解，九巴向員工發出內部通告指，為節約燃油消耗及保護環境減少碳排放，嚴禁車長空轉巴士引擎、駕駛時避免突然加速或煞車，以及在可行情況下，於非載客行程時關掉空調，並開啟駕駛室車窗保持空氣流通。

汽車交通運輸業總工會九巴分會及龍運分會指，十分關注巴士公司近期把車廂冷氣設置為25度、開啟鮮風掣調低到只有4格風速，已促請運輸署和勞工處監督巴士公司改善前線員工的工作條件，包括把車廂冷氣調至23度及開滿風速令空氣流通，又希望巴士公司把慳油節省到的資源，優先在每輛巴士的駕駛室安裝風扇供車長使用。

九巴：用量低微路線研加快調整 九巴回覆《am730》查詢稱，已利用多重方法減低營運成本，然而燃油仍是專營巴士公司經營成本的重要組成部分，故油價急升確實構成重大經營壓力，九巴已與政府當局溝通，商討未來方向。九巴稱，多年來一直採取措施減少消耗燃油，又密切監察所有巴士路線的載客量，加快與當局商討整合、調整或取消用量持續低微的路線。此外，九巴表示僅透過油公司購入營運所需燃油，並無就採購燃油安排對沖管理。 運輸署稱只屬呼籲性質

運輸署表示，留意到九巴及城巴最近分別向車長發出內部通告，據署方了解，相關指示只屬呼籲性質，車長可視乎實際情況作出調節。署方得悉有關內部通吿是提醒車長須按一貫要求，於車輛在車站停定時切勿空轉引擎，以及在駕駛時應避免急速加速或煞車。至於通告中指示車長在可行情況下，於非載客行程期間關掉車廂冷氣及打開駕駛室車窗，署方提醒巴士公司，應與員工做好溝通，在不影響乘客服務及安全駕駛的前提下，人性化處理車長的工作安排。