零售業住宿服務就業有改善 失業率微跌至3.8%

本港最新失業率為3.8%，較上月公布的回落0.1個百分點，低於市場預期。勞工及福利局長孫玉菡稱，儘管一些行業就業情況或因其業務表現而仍受挑戰，本港經濟持續增長勢頭應會繼續支持整體勞工市場。有分析指，中東局勢及外貿環境等外圍不確定性若進一步影響本港經濟，加上行業轉型等因素，預期未來數月或持續徘徊近4%水平。 政府統計處公布，去年12至今年2月，經季節性調整失業率為3.8%，較上月公布的失業率回落0.1個百分點，低於市場預期。總就業人數366.30萬人，減少約2,900人。同期的總勞動人口亦由380.43萬人下跌至379.77萬人，減少約6,600人。失業人數減少約3,700人至約13.47萬人，就業不足率維持1.7%。

數據顯示，許多主要經濟行業的失業率均有下跌，其中零售業、住宿服務業、地基及上蓋工程業有較明顯的介乎0.3至0.5個百分點跌幅，金融業失業率則輕微上升。各行業的就業不足率則變動不一，但幅度普遍不大。 勞工及福利局長孫玉菡表示，儘管一些本地行業的就業情況或會因其業務表現而仍受挑戰，本港經濟持續增長的勢頭應會繼續支持整體勞工市場。他指，政府會對各項外圍不確定因素的演變保持警覺，密切監察會否影響對相關行業、企業招聘意欲。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒稱，最新的13.5萬失業人數為去年4月以來最少，又認為消費相關行業或繼續受惠於零售市道改善，本港樓市回穩及大型基建動工有助改善建造業失業率。不過，中東局勢及外貿環境等外圍不確定性若進一步影響本港經濟，加上行業轉型，或令企業審慎部署人手需求，預期失業率未來數月或持續徘徊近4%水平。 上月綜援個案按月減36宗 另外，社署公布，2月份整體領取綜援的個案稍微下跌36宗，與1月份數字相若。2月底領取綜援的個案總數為194,224宗。就個案類別分析，低收入類別個案的按月跌幅為0.8%，有1,264宗。失業類別個案下跌0.7%，有15,169宗。