闖元朗青朗公路被車撞 水牛嚴重骨折人道處理

元朗青朗公路有牛隻被車撞傷。一輛私家車昨早沿青朗公路往九龍方向、近錦上路港鐵站對開快線行駛，撞到一隻由公路中間草叢步出的水牛，司機停車報警。意外後，牛隻受傷嚴重，滿身鮮血，警方、漁護署等派員前來協助，受傷水牛中麻醉槍後被抬走。涉及私家車車頭損毀重，司機沒有受傷，事件擾攘超過3小時，上址交通一度受阻。據了解，水牛因嚴重骨折已被人道處理。

網上流傳車cam影片，可見一隻水牛由分隔兩邊行車線中間的草叢跨欄步出，一輛於快線行駛的私家車駛至但收掣不及，撞向水牛。私家車車頭嚴重損毀，零件散落一地。據悉，司機並無受傷，即時停車報警。