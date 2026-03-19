闖元朗青朗公路被車撞 水牛嚴重骨折人道處理

元朗青朗公路有牛隻被車撞傷。一輛私家車昨早沿青朗公路往九龍方向、近錦上路港鐵站對開快線行駛，撞到一隻由公路中間草叢步出的水牛，司機停車報警。意外後，牛隻受傷嚴重，滿身鮮血，警方、漁護署等派員前來協助，受傷水牛中麻醉槍後被抬走。涉及私家車車頭損毀重，司機沒有受傷，事件擾攘超過3小時，上址交通一度受阻。據了解，水牛因嚴重骨折已被人道處理。
網上流傳車cam影片，可見一隻水牛由分隔兩邊行車線中間的草叢跨欄步出，一輛於快線行駛的私家車駛至但收掣不及，撞向水牛。私家車車頭嚴重損毀，零件散落一地。據悉，司機並無受傷，即時停車報警。
另有車cam影片可見，水牛被撞後翻滾一圈倒地，其後緩緩站起來。意外後，水牛前左肢受傷嚴重，出現骨折變形、傷口見骨，牛角和背部均染血，水牛嘗試步行，惟舉步蹣跚；加上大量汽車在公路行駛，顯得無助，其他私家車駛經均收慢及繞路而行。
警方於昨早7時04分接獲報案，指有私家車於大欖隧道管道前撞到一隻牛，人員到場處理，發現涉事水牛受傷，並有另外兩隻水牛匿在附近草叢。警方將部分行車線封閉，並通知漁護署派員協助。
期間，警員試圖以繩索套着牛頭拉牠回草叢，但水牛掙扎，在行車線徘徊，經多次嘗試後，數名警員再次拉動牛頭，最終水牛自行跨入草叢，漁護署人員向水牛發射麻醉槍，待藥力發揮才抬走水牛。
受事故影響，青朗公路往九龍方向交通十分擠塞，出現長長車龍，至近10時全線解封，車龍才漸漸消散。
根據《道路交通條例》，如司機撞到9類指明動物，包括馬、牛、驢、騾、綿羊、豬、山羊、貓和狗，必須停車報警。如沒有停車，可罰一萬元和監禁12個月。