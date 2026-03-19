殺校陰霾再現 鮮魚行學校帥生家長齊聲不捨 校長：對所有方案持開放態度

下學年有15間小學收生不足，未獲准開辦資助小一班級，即「派0班」。九龍區鮮魚行學校第三度跌入殺校網，校長施志勁表示，對教育局建議的所有方案持開放態度，強調以學生福祉為首要考量。有學生坦言，學校歷史悠久，與同學、老師及校長感情深厚，若停辦定必覺得可惜。另有議員建議幼稚園與中小學試行合作辦學，以整合資源，減輕家長負擔。 鮮魚行學校在新學年獲派0班，校長施志勁表示，教育局提出的三個方向，與其他學校合併、轉辦私立或結束營辦，均屬實事求是，校方持開放態度；但需時間消化並諮詢家教會執委及員工意見，再交由法團校董會商議，並於月底前向當局提交方案。他強調，無論最終選擇哪條路，學生福祉必定是首要考量。

他透露，學校現時有足夠捐款支持開辦私營小一班級；若選擇與其他學校合併，唯一要求是現有學生必須「全部過檔」；至於若最終「關門大吉」，校方承諾會將所有善款用於學生最後數年的學習生活，確保他們在過渡期獲得最好的照顧。 面對殺校陰霾，師生與家長均表達不捨。有學生直言，鮮魚行學校歷史悠久，自己與同學、老師及校長感情深厚，若日後真的停辦，必定覺得可惜。有家長則表示，鮮魚行是一所好學校，教師充滿愛心，願意接納不同文化背景的基層學生，與油尖旺社區十分契合，認為學校值得「留低」，繼續服務區內家庭。

張勇邦：消息震撼 但不意外 資助小學校長會名譽主席張勇邦則指出，下學年有15間小學獲派0班，消息令學界震撼沉重，但並不意外。他解釋，近年學齡人口持續下降，教育局已盡力延遲措施，但在政府削減資源下，若繼續維持收生不足的學校，屬「燒錢」，相信情況已到臨界點。張勇邦預料，多數學校最終會選擇合併，因合併後可獲100萬元資助，協助學生適應。他強調，合併不單是無奈之舉，亦可能成為出路，讓學校在過渡三年後有機會「翻生」。

議員倡中小學幼稚園合作辦學 是次有4間派0班小學位於東區，港島東立法會議員植潔鈴指出，反映當區人口老化。她透露，局方已聯絡當區立法會及區議員，商討4間小學招生不足的情況。 另外，立法會教育事務委員會主席、選委界議員劉智鵬在大會上建議，幼稚園與中小學試行合作辦學，鄰近校網學校提供「一條龍」服務，整合資源並減輕家長負擔。教育局長蔡若蓮回應指，幼稚園與小學的資助模式未必一致，須進一步研究，但「不排除探討的可能性」。