逾六成DSE考生壓力源自個人因素 七成半憂考試成績

中學文憑試(DSE)下月開考，不少考生或因而面對龐大考試壓力。優才資源中心調查發現65.4%考生認為壓力來源主要是個人因素，包括考試成績、個人前途和個人期望；處理方法以睡覺、聽音樂和打遊戲機為主。結果亦發現參與STEM項目的學生，包括學習AI課程，在壓力管理和解難能力上表現更積極。團隊建議家校合作，推動STEM與人工智能教育，有助學生提升管理壓力和解難能力。
調查於去年11月至今年1月訪問3,582位來自40間不同地區學校的應屆DSE考生。結果發現，65.4%考生認為壓力來源主要是個人因素，包括考試成績(75.4%)、個人前途(67%)和個人期望(63.1%)。而Band 1考生選擇個人期望佔最高，為69.1%，相對Band 2和Band 3考生多8.5%及12.8%，家人期望則以Band 2考生佔最高，為44.5%。
在承受壓力方面，66.01%認為能夠承受現有壓力，有5.05%認為完全不能夠承受壓力，相關比例較去年5.8%低；完全能夠承受壓力的考生由去年12.5%升至今年的13.01%。
大部分考生選擇自行處理壓力，包括選擇睡覺(68.5%)、聽音樂(64.4%)和打遊戲機(47.2%)，但有小部分考生有自我傷害或極端想法。團隊指，調查發現，參與STEM/STEAM考生對解決困難技能上顯着提升的升幅最大，STEM考生亦比非STEM考生更積極處理壓力。
團隊續指，因參與STEM項目的學生，更能接觸AI等科技相關的東西，他們更傾向制定個人溫習時間表等，亦更有助他們管理壓力和解難；建議政府、學校、家長與學生應共同推動STEM與人工智能教育，並建立全面的心理健康支持系統，可透過社交媒體普及壓力處理方法，協助孩子減壓並預防自我傷害。