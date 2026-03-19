逾六成DSE考生壓力源自個人因素 七成半憂考試成績

中學文憑試(DSE)下月開考，不少考生或因而面對龐大考試壓力。優才資源中心調查發現65.4%考生認為壓力來源主要是個人因素，包括考試成績、個人前途和個人期望；處理方法以睡覺、聽音樂和打遊戲機為主。結果亦發現參與STEM項目的學生，包括學習AI課程，在壓力管理和解難能力上表現更積極。團隊建議家校合作，推動STEM與人工智能教育，有助學生提升管理壓力和解難能力。

調查於去年11月至今年1月訪問3,582位來自40間不同地區學校的應屆DSE考生。結果發現，65.4%考生認為壓力來源主要是個人因素，包括考試成績(75.4%)、個人前途(67%)和個人期望(63.1%)。而Band 1考生選擇個人期望佔最高，為69.1%，相對Band 2和Band 3考生多8.5%及12.8%，家人期望則以Band 2考生佔最高，為44.5%。