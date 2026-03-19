撐港構建藝術交易樞紐 機管局敲定藝術與珍品倉儲營運商 5.3萬呎博物館級收藏空間 明年初啟用

「十五五」規劃綱要提到支持香港建設中外文化藝術交流中心，而事實上，香港憑着種種優勢，一級及二級藝術市場躋身全球前列。適逢本月是香港的藝術月，除了巴塞爾藝術展(Art Basel )及Art Central兩個重頭戲外，周邊亦有大大小小的展覽開幕。香港要發展成藝術交易樞紐，藝術品儲存亦是重要一環。機管局去年公布機場城市發展藍圖「SKYTOPIA」，當中涵蓋藝術交易。局方昨宣布，把SKYTOPIA的藝術與珍品倉儲設施的營運合約，批予專門從事藝術品倉儲的營運商Eythos，合約期6年，預計明年初開始運作。

SKYTOPIA藝術與珍品倉儲設施的總樓面面積達5.3萬平方呎，樓高兩層，是一座獨立而專為收藏藝術珍品及高價值資產而設的設施，提供博物館級別的收藏空間及私人鑑賞室。而負責營運的Eythos成立於2024年，提供藝術品儲存和物流服務，在香港及南韓均有設施。 機管局行政總裁張李佳蕙表示，機管局的目標是支持香港發展成為全球領先的藝術交易樞紐，冀藉着項目吸引全球旅客、投資者及文化愛好者到港。她續指，香港目前是全球第二大一級藝術交易市場，也是連接內地與世界其他地區的重要門戶；憑藉這些優勢，機場城市已具備良好條件，建立藝術生態系統，進一步強化香港作為亞洲航空及文化樞紐的地位。

藏家可免稅存放藝術品 倉儲需求大 機管局商務執行總監陳正思稱，藝術品收藏家和投資者在香港能夠免稅存放藝術品，故對藝術品倉儲的需求很大，是SKYTOPIA的重點發展項目，希望支持香港繼續發展成為世界領先的藝術交易市場。對於選擇與Eythos合作，陳正思指，雖然Eythos成立不算久，但在處理大型藝術活動經驗豐富，且在外國亦有合作與營運的經驗。 亞博館擴建工程料2028年完成 陳正思續指，機管局會持續推進SKYTOPIA發展，而2028年將是重要發展的一年。其中亞洲博覽館擴建工程已開始，預計2028年完成；遊艇港灣將在今年第二季邀請市場提交意向書，當中包括一間高端酒店，以及水上消閒娛樂活動，料2028年逐步分期投入運作。此外，機場東涌專道的無人駕駛系統亦會在2028年完成工程。

除藝術品交易外，表演藝術亦是整個文化藝術態鏈的重要組成部分，其中，「藝術三月」是香港每年一度的藝術盛事。第三屆「西九家FUN藝術節」今日揭幕，西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民表示，藝術節踏入第三年，前兩屆已吸引合共14萬觀眾前來參與；他續指，靠本地觀眾不足以維持長遠發展，必須吸納文化旅遊客源，他以去年粵語音樂劇《大狀王》為例，香港場次中四成觀眾為內地遊客，若沒有這批遊客，場次可能減至20場；有遊客支持，便可增加10場，帶來更多資源投放於台上演出及巡演。

演藝市場有壓力 長壽劇目吸海內外遊客 譚兆民又稱，面對全球經濟不景及各種挑戰，表演藝術市場同樣面對生存壓力，但他認為最重要是做出好作品。他又指，西九交通便利，未來希望透過大型演出及長壽劇目，吸引更多內地及海外遊客，延長演出場次。 「西九家FUN藝術節」活動為期近一個月並橫跨復活節假期，帶來逾60場免費表演和工作坊，更邀來英國知名創意工作室把巨型互動藝術裝置《夢遊喵境》帶到香港更推出「特別香港版」，3隻6至10米的巨型貓咪會在維港旁邊呼呼大睡。

活動期間藝術公園海濱東草坪連續三個周末舉辦「西九家FUN藝術節市集」，啤酒攤「麥子」主打本地手工啤酒，供應有酒精及無酒精飲品，並為應對春暖天氣，推出限定刨冰解暑。檔主阿波表示，去年首次參展活動人流良好，客人亦支持本地品牌；而今年活動橫跨復活節、天氣適合野餐，巨型貓咪裝置成維港打卡點，人流預計不俗，希望提供高質平價產品，讓一家大小舒適享受。 另一間攤檔「寵物鮮食」推廣「人寵共健康」理念，以港式美食為主題，用雞肉、淮山、薯仔製作狗狗餐，另出售強化腸道及腎臟健康的天然益生菌。店員Adrian表示，近年寵物主人注重狗狗身心健康，加上政府推出寵物友善餐廳牌照，致寵物食品市場商機大增。他續指，這是他們首次參與藝術節市集，因西九適合放狗，加上有「巨型貓咪」及復活節長假吸引家庭客，預計人流理想。