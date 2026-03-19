大埔宏福苑五級火｜聽證會指火源位置有大量煙頭 何偉豪於31樓逃生墮樓殉職(更新)

政府為大埔宏福苑大火成立的獨立委員會今日舉行首場聽證會，開案陳詞指發現懷疑為火源位置的天井平台留有大量煙頭，居民多次就工地吸煙問題投訴，但未得到正視。而火災時幾乎全部消防設施，因為人為因素徹底失效。 代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃在開案陳詞表示，委員會從政府部門、執法機關、承建商及公眾人士接獲近100萬份檔案，包括事發當日的閉路電視片段、居民以往就工程向物業管理處、承建商及政府提交的投訴、政府回應居民投訴的內部紀錄等。執法機構於火災現場物業管理處檢獲文件，有承建商承認使用非阻燃棚網的WhatsApp紀錄。杜淦堃指出現有材料已足以查明火災的真相。

幾乎全部消防措施因人為因素失效 杜淦堃表示現時可明確指出，當日幾乎全部消防措施都因人為因素而徹底失效。8座樓宇中，有7座樓宇的火警警報系統被關閉；消防栓及喉轆被關閉數月；棚架上及懷疑是火源的天井平台留有大量煙頭；部分棚網被換成非阻燃棚網，單位窗戶被可燃發泡膠板覆蓋，可能促使火勢蔓延至住戶單位內；樓梯及走廊窗戶被拆除，改造成讓工人進出棚架的「生口」，令濃煙和火勢進入逃生通道，導致大量居民被困。 工人喊：邊個食煙焫着咗啲嘢

杜淦堃放多段片段，包括宏昌閣閉路電視、途人拍攝片段等。有片段顯示火災疑由宏昌閣104及105號單位外的光井底部平台開始，火光由宏昌閣後方有灰燼碎片跌至地面。另一段由承建商安裝位於五樓棚架的監控攝錄機的片，畫面沒有建築工人，惟有工人大叫「邊個食煙焫着咗啲嘢呀？」，有人回應「唔好咁大聲」，其後工人疑發現火勢，高呼「著火啦、棚架著火啦」，畫面及後出現大量火光。庭上播出片段期間，有旁聽市民哭泣。 火源應為煙頭「焫著」紙箱

杜指出雖無直接證據，但最有可能的起火原因是有人燃點香煙，並「焫著」燒起紙箱等易燃物。他又指有證據顯示的確有工人於下午2時43分在宏昌閣頂樓食煙，雖非代表該工人導致火災，但證明了有工人會在地盤食煙，機電署在火災後到場沒發現光井內有任何電器或電線、無任何電器故障迹象。杜指工人在工地食煙是居民投訴多次的問題，光井平台是工人的休息及吸煙地點，雖然工人若要食煙應在吸煙區，但該規矩並無被遵守。 杜淦堃提到37歲消防員何偉豪不幸殉職，根據閉路電視顯示，何偉豪隨隊約下午3時抵達災場，原先應到宏昌閣27樓1室救援，但因環境混亂錯誤地走到宏泰閣，3時15分乘搭升降機上到25樓。何偉豪7分鐘用內線呼喊「Mayday」求救，指自己身處30樓，但未能講出是甚麼樓宇，而及後3時55分被發現在宏泰閣大堂空曠地方，被送院搶救至4時41分證實死亡。其消防鎚、手套、面罩呼吸器和靴等均沒有跟身，後來在31樓發現部分用具，31樓窗戶破裂；驗屍報告指出他有多處被火燒傷及骨折、肺部多一氧化碳，故推斷他曾走到31樓，然後用消防鎚打破窗戶走出外面嘗試經棚架逃生，但不幸墮樓。