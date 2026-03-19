商人涉西摩道住所4度虐待兩兒　自簽4000元守行為36個月

一名男商人涉於2021年在住所內4度虐待兩名兒子，案件今早(19日)於東區裁判法院再訊，控方同意以簽保守行為處理。商人同意案情後，署理主任裁判官張志偉批准他自簽4,000元，守行為36個月。
被告CSF(55歲)，報稱商人，被控4項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，指他分別於2021年5月4日、7月9日，和8月1日，在香港中環西摩道一間住宅身為已年滿16歲而對一名16歲以下的兒童Y，負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊或虐待Y，其方式相當可能導致Y受到不必要的苦楚或健康損害。他另被控於同年7月9日，在上址身為已年滿16歲而對一名16歲以下的兒童X，負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊或虐待X，其方式相當可能導致X受到不必要的苦楚或健康損害。
網球拍套及間尺等打仔
同意案情指，被告、妻子與兒子X及Y居住在中環西摩道住所。2021年5月4日，Y在枱旁哭泣，被告從櫃中拿出網球拍套並叫Y行開，Y喊「唔好」後遭網球拍套打身體5次。同年7月9日，被告在飯廳用手打X及Y的手，分別8次及4次。8月1日，被告用長約60厘米間尺打Y的腳2次。閉路電視拍攝到以上事件，被告在警誡錄影會面中否認控罪。
案件編號：ESCC 2571/2025