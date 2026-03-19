商人涉西摩道住所4度虐待兩兒　自簽4000元守行為36個月

一名男商人涉於2021年在住所內4度虐待兩名兒子，案件今早(19日)於東區裁判法院再訊，控方同意以簽保守行為處理。商人同意案情後，署理主任裁判官張志偉批准他自簽4,000元，守行為36個月。

被告CSF(55歲)，報稱商人，被控4項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，指他分別於2021年5月4日、7月9日，和8月1日，在香港中環西摩道一間住宅身為已年滿16歲而對一名16歲以下的兒童Y，負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊或虐待Y，其方式相當可能導致Y受到不必要的苦楚或健康損害。他另被控於同年7月9日，在上址身為已年滿16歲而對一名16歲以下的兒童X，負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊或虐待X，其方式相當可能導致X受到不必要的苦楚或健康損害。