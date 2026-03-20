ESG商社共創大獎 社企總會搭平台促進商社加強合作

ESG理念在港商界普及，但不少企業聚焦於「E」（環境）和「G」（公司治理）層面，例如減碳、綠色能源或反貪腐等，惟「S」（社會）的實踐仍有很大發展空間。香港社會企業總會（社總）上周舉辦首屆「ESG商社共創大獎」，旨在表揚成功案例，推動企業與社會企業建立更多合作關係。吳宏增會長指，社企正好提供一個實踐「S」的可行渠道，「如果企業多以採購、合作或服務外判方式支持社企，其實就同時做到企業社會責任「S」，也幫助社企可持續發展。」 「我們搞這個活動，其實最簡單的目的，是讓社企賺到錢、做得到生意。」他坦言，香港的社企發展已有二十多年，許多社企的產品與服務質素已相當成熟，但市場對社企的認識仍然不足，因此希望透過活動促進商界與社企接觸。他認為，企業在採購時若能多一個選擇，考慮社企，其實已經在為社會問題提供解決方案。他強調：「這不是只期望企業捐錢，而是採購所需產品的同時，嘗試為該商業行為賦予多一個意義：就是關懷社會，這就是選擇社企的原因，也是一個雙贏模式。」他亦強調，總會一直致力建立社企生態圈，促進不同持份者交流。「當企業與社企有更多接觸，了解彼此的需要，就更容易產生合作。」 政府鼓勵企業以ESG採購支持社企 出席活動的勞工及福利局副局長何啟明表示，政府一直支持社企發展，並鼓勵企業與社企合作，推動社會創新。他指，近年不少企業都在推動ESG，但往往未必知道如何落實社會層面「S」的工作。「企業很多時會做義工活動，但其實還有很多方法，例如透過採購社企產品與服務，既能滿足企業需要，同時也能帶來社會效益。」

會德豐地產：入伙禮物也可支持社企 會德豐地產副主席及常務董事黃光耀表示，企業在日常營運中，其實有很多機會與社企合作。他以地產發展商為例，每年落成住宅單位數量龐大，而入伙禮物、社區活動及屋苑服務等，都可以考慮採用社企產品或服務。「我們每年有過千個單位落成，如果入伙禮物選用社企產品，其實已經是一個很大的支持。」 學者：社企需要完整生態圈 香港大學公民社會與治理研究中心副總監羅惠儀博士分享，社企要成功，單靠個別機構努力並不足夠，必須建立完整的生態系統。她表示，社企成功必須具備三個核心元素：第一是清晰的社會使命，即對所關注的社會問題有深入理解；第二是可持續的商業模式，能夠自負盈虧並長遠營運；第三是創新能力，無論在產品、服務或營運模式上，都需要持續創新。此外，社企亦需要政府、企業、投資者及社區等不同持份者共同支持，形成一個完整的社會創新生態圈。

日本命力：企業應主動尋找社企合作 健康品牌日本命力多年來一直積極與社會企業合作，創辦人及執行董事連舜香表示，公司早在二十多年前已開始參與社區與社企活動，並逐漸把支持社企融入企業營運。她指，公司在尋找合作夥伴時，會主動參與社福機構或社企活動，例如展覽或分享會，逐一了解不同機構的理念與服務，再思考是否與公司理念相符。「我們不希望只是一次性的合作，而是希望找到理念相近的伙伴，可以長期合作。」 她認為，企業與社企合作的方式不必只限於買賣產品，亦可以透過不同創意模式合作。例如公司曾把社企藝術家的作品製作成日曆、禮品或宣傳品，送給客戶，同時向客戶介紹社企故事。此外，日本命力亦會把社企產品融入企業活動，例如採購社企製作的曲奇、月餅或餐飲服務，作為客戶禮品或活動食品。「企業其實有很多平台，可以在不同範疇幫助社企，被更多人看見。」 她指出，不少社企擁有很好的理念與故事，但往往缺乏商業思維與市場推廣能力。因此企業除了採購產品，也可以協助社企建立品牌、講好故事，甚至介紹合作機會。「如果企業能幫助十間社企，而每間社企背後又幫助十個家庭，那其實已經影響很多人。」

創意品牌LOUDER：讓社企藝術家被看見 港鐵旗下創意品牌LOUDER早前與社企「星匠無限」合作，邀請智障及自閉症藝術家共同創作藝術作品，並以全球暖化為主題設計產品與展覽。LOUDER聯合創辦人兼總經理梁瑋晴表示，合作契機源於一次到深水埗工作室參觀，當時看到藝術家的畫作後大感驚喜。她分享：「我們原本以為只是一些簡單的畫，但看到他們的作品後真的眼前一亮，原來這班藝術家有很多平時未被發掘的創意。」 為了讓藝術家更容易理解創作主題，「星匠無限」團隊以故事形式向學員解釋氣候變化，例如企鵝因全球暖化而失去棲息地的情境，讓藝術家以自己的理解和感受創作作品。導師亦鼓勵藝術家不要單純模仿，而是畫出自己心目中的企鵝。在創作過程中，團隊發現這些藝術家雖然表達能力較弱，但觀察力和模仿能力十分出色。有藝術家在畫冰塊時，透過簡單的線條與陰影，畫出極具立體感的效果，令團隊印象深刻。 最終，作品不僅製作成商品於LOUDER門店發售，品牌更在商場舉辦畫展，讓藝術家的作品在一線零售空間展出。「星匠無限」創辦人鄭偉鴻及曾美玉表示，當藝術家看到自己的畫作在商場展示，甚至邀請親友到場參觀時，表現得十分自豪。「最重要的不是賣了多少產品，而是讓他們和家長看到一個可能性——只要有合適的舞台，他們也可以發揮才華。」

中國工商銀行（亞洲）：與社企合作推動軟餐關懷與青年培訓 中國工商銀行（亞洲）近年積極與社企合作，透過不同社區項目實踐多元共融理念。銀行與社企 The Project Futurus （軟餐俠）及 YMCA 旗下社企 YM HAIR 合作，分別推出「流住好時光™」及「剪髮同行」項目，結合企業義工服務與社區支援，讓企業資源能更有效回饋社會。中國工商銀行（亞洲）高級業務總監兼防範金融犯罪部總經理麥永賢指，透過與社企合作，集團能把商業資源轉化為社會價值。無論是支持弱勢群體、推動社區教育，還是為青年創造發展機會，中國工商銀行（亞洲）會以工銀亞洲慈善基金為平台，與社福機構及社企建立長期溝通機制。 「流住好時光—軟餐生日派對」旨在提升社會對吞嚥困難人士及軟餐（照護食）的認識。活動透過互動體驗和義工參與，讓企業員工了解長者及殘疾人士在飲食方面的需要，並與服務使用者一同慶祝生日，為他們帶來關懷與陪伴。社企軟餐俠表示，活動不僅直接惠及服務使用者，亦有助提升公眾對共融、可及性及同理心的關注，打破社區的隔膜，展現跨界合作能夠創造具體而深遠的社會影響。三間受惠的殘障人士院舍均對「流住好時光™」給予正面評價，認為活動為其會員帶來愉快而難忘的體驗，更期望未來能再次參與，讓更多服務使用者受惠。 另一方面，銀行亦與 YMCA 旗下社企 YM HAIR 合作推出「剪髮同行」計劃，安排 YM HAIR 的青年學員為企業員工提供剪髮服務。YM HAIR 是一個為弱勢青年提供職業培訓的社企，透過實戰機會讓學員累積工作經驗。YM HAIR表示，計劃一來給予學員持續的工作機會，有穩定收入；其次是每次為銀行員工提供服務時，學員都獲得客人讚賞，讓他們相信自己、肯定自己，願意持續讓自己不斷進步。其中一位學員持續參與中國工商銀行（亞洲）的服務，他說每次完成剪髮，都覺得自己剪髮技術和溝通技巧有提升，令他更有動力在髮型師之路繼續前行。

亞博館：為更生人士提供重投社會機會 亞洲國際博覽館（亞博館）多年來與社會企業明朗服務有限公司合作，推出「全方位展覽會議後勤支援計劃」，為更生人士及弱勢社群提供培訓與就業機會，同時支援大型活動的營運需要。明朗服務一直致力協助更生人士重投社會，而會展行業正好提供多元化且具彈性的工作崗位，例如場地佈置、物流支援及活動後勤等。明朗服務表示，過去不少更生人士在重返社會時面對就業困難，而會展及活動產業提供了一個較具彈性的工作環境，讓他們能透過實際工作逐步累積經驗。 在多年的合作中，亞博館亦見證明朗團隊盡忠職守。團隊在惡劣天氣下仍堅守崗位，短時間內完成座位及相關設施佈置，讓觀眾在安全、有序的環境下等候最新安排。在風雨交加之中，團隊並肩作戰、各司其職，不僅守住專業崗位，更展現出高度責任感與團隊精神。明朗服務指出，計劃不僅提供工作機會，更是一個學習與成長的平台。學員在導師帶領下接受培訓，逐步培養責任感、團隊合作及工作紀律，為未來就業打下基礎。 亞博館自2012年起每年獲頒「善導僱主」獎項，並認為支持更生人士就業並非短期項目，而是企業文化的一部分。明朗服務相信，透過與企業及大型機構合作，社企能把社會使命與商業服務結合，既滿足市場需求，也為更多人創造改變人生的機會。