測量師駕退役警車冒警 認危險駕駛等4罪判緩刑

政府2024年把一部退役警車售予劏車公司後，輾轉落入一名測量師手中，他去年5月涉亮起在車上的紅藍警示燈，於荃灣、九龍灣一帶與多車追逐，早前承認危險駕駛、假冒公職人員等4罪，今日（19日）於觀塘裁判法院判刑。署理主任裁判官鍾明新指被告非一時衝動犯案，他與多輛車高速駕駛約7分鐘內由荃灣駛到九龍灣，形同賽車，沒造成傷亡屬僥倖，需要加刑，惟考慮到被告初犯坦白認罪，因本案失去工作，沒財物受損，判監10星期，准緩刑18個月，罰款1000元，停牌1年，並須自費修讀駕駛改進課程。

29歲被告李健煒承認危險駕駛、假冒公職人員、沒有第三者保險而使用車輛及駕駛未登記和未獲發牌車輛罪，另1項偽造文件（違反道路交通條例）罪則獲撤回。 鍾官判刑指，被告被拍得與多輛車聯群結隊高速駕駛，警車更閃著警示燈，車身印有香港警察警徽來假冒警車，涉案時間長達7分鐘，案情嚴重。如非僥倖，被告的行為恐導致其他真正罪犯以為遭真警車追捕而駕車逃離，對其他道路使用者構成危險。被告冒警亦有機會動用到真正警力，分薄警方人手，因此本案沒有發生意外只因被告幸運，以15星期監禁為量刑起點，認罪扣減至10星期。考慮到被告初犯和相對年輕，因本案失去測量工作，轉而經營汽車配件生意，犯案也非出於其他刑事罪行，准緩刑18個月執行。

警方調查發現，政府在2024年將涉案退役警車出售給劏車公司，被告的朋友向劏車公司以3萬元購入警車，再交給被告。被告於去年6月被捕並帶警員尋回該警車。被告稱因貪玩及想引人注意而於當日駕駛該車並響警號。 案件編號：KTCC 1109/2025