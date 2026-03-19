港男搭Uber遇男司機播色情片　網民促舉報「性騷擾無分性別」

該港男於Threads上傳相片稱「想分享一件超級癲嘅事」，指平日習慣開車上班，惟當日轉為搭Uber，「特登今日唔撳電話睇吓風景」。惟車輛駛入隧道時，坐於後方的事主竟發現司機在架在方向盤旁邊的手機正播放成人影片畫面，「我見到個Uber司機睇緊啲……嘢，唔係我對呢啲敏感，係正常男人都會望一望」、「跟住出咗隧道，（司機）繼續睇嗰啲TG(Telegram)群組」。

心諗「有冇咁緊火啊？師兄」

樓主斥「我心諗，你有冇咁緊火啊？師兄」，坦言「即係我自己一個啫，我同老婆一齊或者同小朋友一齊我真係開口xx你」，最後樓主詢問網民應否要投訴司機，抑或給司機一個機會。

帖文掀起討論，有網民稱「其實性騷擾無分性別，令你覺得尷尬唔舒服都係」、「都係性騷擾嘅一種」、「揸緊車連baby shark都唔應該睇啦，可況AV」、「唔關睇咩片事，揸緊車根本唔應該睇唔關行車事既野」、「揸緊車仲睇電話，仲要睇呢啲，係咪傻㗎」、「完全唔明依啲人有幾咁緊火，要渣車又要睇，一啲自控能力都冇」、「佢根本係對樓主性暗示，好嘔心快啲投訴」、「俾機會咩？俾機會佢整到下一個乘客？」。