葵涌邨附近地盤天秤突斷裂塌下 天秤操作員死亡　房署要求承建商交全面報告(持續更新)

今日(19日)下午4時許，警方接獲多人報案，指葵涌邨附近一地盤有天秤斷裂倒塌，跌落山坡位置，壓中一輛停泊在上址的私家車，救援人員正於現場搜救，一人當場死亡，據報為62歲的男天秤操作員，當時他連天秤一併墮下。沙石和碎片擊中駛經大窩口道的一輛輕型貨車，司機無受傷。 死者頭部嚴重受傷 消防處、房屋署聯同勞工處晚上交代事件。署理助理消防區長張志偉表示，消防處今日下午4時27分接報，指大窩口道一個公屋地盤發生天秤倒塌意外，消防人員在五分鐘後到達現場，處方共出動31架消防及救援車輛、動用96名消防及救護人員。現場是一幢興建中的樓宇旁邊的天秤位於40樓以上的部分倒塌於地盤上的山坡，倒塌部分約45米長。

人員發現，駕駛室內有一名地盤工人被困上前接觸該名工人時，救護人員證實對方明顯死亡；處方隨即調派高空拯救專隊以及災難應變救援隊，將該名被困死者移離駕駛室。另外，處方亦調動無人機協助搜索其他被困人士，最後確認事故中，並無其他人受困。至於死者情況，署理高級救護主任譚啟榮表示，死者頭部嚴重受傷、身體多處骨折，並無生命跡象，證實明顯死亡。事故當中醫院的醫療隊亦有道場協助救援。 勞工處： 嚴肅跟進事件 勞工處副總職業安全主任(行動科)(新界西區)黃珮琳表示，勞工處高度關注事件並對工有身故深表難過，對其家屬予以最深切的慰問。初步調查指，事發時一名天秤操作員使用天秤吊運一個金屬構築物期間，部分天秤突然倒塌，導致操作員連同倒塌部分掉在地盤的一個山坡上，操作員最終傷重不治。勞工處得知事件後以立即派員到達現場展開調查，相關調查工作仍在進行，處方正嚴肅跟進事件，若調查發現有違反職業安全健康條例，勞工處定會提出檢控。勞工處將會向相關承建商發出暫時停工通知書，停止在這個地盤使用天秤。

房屋署：房委會的地盤進行全面排查 房屋署助理署長(工務)黃至中表示，房屋署高度關注事件，對於工友的離世深表難過。他指出，有關地盤為房委會大窩口第二期的公屋地盤，目前正處於上蓋階段。就意外，房屋署定必嚴肅跟進事件，根據調查結果對承建商採取適當的處分。房屋署亦會要求承建商對家屬提供一切所需協助，署方會全力配合勞工處和警方的調查。在意外之後承建商「煥利建築」已暫停工作，會要求要承建商見面提交全面報告，並在地盤進行必須的改善措施，同時在房委會的地盤進行全面排查，以防止類似事故發生。

工權會懷疑天秤架芯斷掉 有附近居民表示，當時突然傳出巨響，見到天秤倒塌跌落山坡。現場圖片可見，吊臂跌落橫亘山坡，有建築物料濺落馬路，消防員到場架起雲梯視察情況。勞工處傍晚稱，正調查下午在葵涌發生的致命工作意外，意外中一名男子死亡。勞工處接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。 工業傷亡權益會稱，塌下的塔式起重機(天秤)，尺寸約長40米、闊15米。機艙內設有駕駛室，於駕駛室內的工友在是次意外中喪生；死者為62歲，從事建造業超過30年。

據工權會了解，該天秤每星期均進行檢驗，今早亦已完成檢驗，並由合資格人士簽發證明文件，證實可正常使用。該天坪在工地已使用約兩年，連同以往其他工地，總使用年期三年多。根據房屋署標準，塔式起重機可在五年內使用，故暫時符合使用規範。 然而，天秤支架斷開的位置齊口，懷疑內裡的天秤架芯斷掉所致。如果依然以目測的方法作檢查，根本冇辦法知道鐵芯是否存在金屬疲勞等問題。這個漏洞必須堵塞改善，例如以科技作為探測和檢查，才能長遠地解決問題。工權會希望勞工處及警方能盡快完成調查，並公開調查報告，讓各界參考，以減少同類意外再次發生。

建造業總工會接獲消息後，立即派員到醫院及工地了解情況。總工會亦派出職安團隊嘗試接觸死者家屬，希望提供支援。本港2022年曾在安達臣道發生天秤倒塌事故，導致3死6傷，總工會指出業界亦未汲取慘痛教訓，至今日仍發生同類工業事故。總工會強烈呼籲所有業界人員及施工處所，以血的教訓為鑒，立即進行全面的安全隱患檢查；亦要求勞工處即時對各宗致命工業事故展開深入調查，並公開調查報告，繼而檢討監管及執法上的漏洞。 部分行車線封閉

運輸署表示，因高空墮物，大窩口道來回方向近葵涌邨碧葵樓的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。城巴930號線(會展站往返荃灣西站)來回方向正實施改道安排，巴士將不會停靠大窩口邨、葵馥苑、葵涌邨的部份巴士站。