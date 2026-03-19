葵涌邨附近地盤天秤突斷裂塌下 天秤操作員死亡(持續更新)

葵涌邨附近一地盤有天秤斷裂倒塌，跌落山坡位置。(香港交通及突發事故報料區fb)

今日（19日）下午4時許，警方接獲多人報案，指葵涌邨附近一地盤有天秤斷裂倒塌，跌落山坡位置，壓中一輛停泊在上址的私家車，救援人員正於現場搜救，一人當場死亡，據報為62歲的男天秤操作員，當時他連天秤一併墮下。沙石和碎片擊中駛經大窩口道的一輛輕型貨車，司機無受傷。

有附近居民表示，當時突然傳出巨響，見到天秤倒塌跌落山坡。現場圖片可見，吊臂跌落橫亘山坡，有建築物料濺落馬路，消防員到場架起雲梯視察情況。

勞工處現正調查今日下午在葵涌發生的一宗致命工作意外，意外中一名男子死亡。勞工處接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。