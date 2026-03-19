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出版：2026-Mar-19 17:03
更新：2026-Mar-19 17:03

葵涌邨附近地盤天秤突斷裂塌下 天秤操作員死亡(持續更新)

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葵涌邨附近一地盤有天秤斷裂倒塌，跌落山坡位置。(香港交通及突發事故報料區fb)

葵涌邨附近一地盤有天秤斷裂倒塌，跌落山坡位置。(香港交通及突發事故報料區fb)

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今日（19日）下午4時許，警方接獲多人報案，指葵涌邨附近一地盤有天秤斷裂倒塌，跌落山坡位置，壓中一輛停泊在上址的私家車，救援人員正於現場搜救，一人當場死亡，據報為62歲的男天秤操作員，當時他連天秤一併墮下。沙石和碎片擊中駛經大窩口道的一輛輕型貨車，司機無受傷。

有附近居民表示，當時突然傳出巨響，見到天秤倒塌跌落山坡。現場圖片可見，吊臂跌落橫亘山坡，有建築物料濺落馬路，消防員到場架起雲梯視察情況。

勞工處現正調查今日下午在葵涌發生的一宗致命工作意外，意外中一名男子死亡。勞工處接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

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建造業總工會接獲消息後，立即派員到醫院及工地了解情況。總工會亦派出職安團隊嘗試接觸死者家屬，希望提供支援。本港2022年曾在安達臣道發生天秤倒塌事故，導致3死6傷，總工會指出業界亦未汲取慘痛教訓，至今日仍發生同類工業事故。總工會強烈呼籲所有業界人員及施工處所，以血的教訓為鑒，立即進行全面的安全隱患檢查；亦要求勞工處即時對各宗致命工業事故展開深入調查，並公開調查報告，繼而檢討監管及執法上的漏洞。

部分行車線封閉

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運輸署表示，因高空墮物，大窩口道(來回方向)近葵涌邨碧葵樓的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。城巴930號線（會展站往返荃灣西站）來回方向正實施改道安排，巴士將不會停靠大窩口邨、葵馥苑、葵涌邨的部份巴士站。

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