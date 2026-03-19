警方就「新型碰瓷黨」拘捕多16人　至今發現逾430宗個案涉款過億

警方商業罪案調查科今年1月底接手調查一系列涉及交通意外索償詐騙案，截至今日，警方接獲超過430宗相關個案，包括來自香港保險業聯會、多間保險公司及市民的舉報。而超過280宗案件，即接近70%均與同一間律師行有關連。警方檢視個案所涉及的索償文件，再發現有騙徒在索償中利用假文件，包括虛報的入息證明、捏造的汽車維修單據及藥房單據，從而誇大索償金額。在深入蒐證後，警方昨日清晨拘捕多16人，其中3人是涉案律師樓的法律助理。所有被捕人都是牽涉同一間律師樓，共11宗索償個案，涉及索償金額超過360萬元。其餘人士則報稱從事資訊科技、工程、物業管理等行業，當中有人是夫婦、情侶及親人關係。

警方相信有專業界別的害群之馬，涉嫌串謀、協助及教唆索償人以偽造文件或者虛假陳述，以騙取巨額賠償金，濫用交通意外索償制度並且從中獲利。主要有4種欺詐手段，第一，捏造入息證明，誇大索償金額。有涉案人士利用自己或親友成立的公司，虛報工作及收入證明，藉此抬高索償金額。例如案中有被捕人報稱是人力資源公司顧問，月入超過5萬元。但調查發現，他實際上無固定收入，而聲稱任職的公司是配偶開的空殼公司。

第二，訛稱病假期間失去工作收入。案中一名從事資訊科技工作的被捕人，報稱於無發生碰撞的交通事故中受傷，請了多月病假。但調查發現他在病假期間一直上班，收取月薪6萬元，仍向保險公司訛稱有超過10萬元的收入損失。

第三，誇大傷勢及虛報長期病假。案中有被捕人在無發生碰撞的交通事故報稱受傷，提供多張病假紙，病假日數多達40日。警方調查後發現該被捕人在本地診所看醫生及領取醫生紙的日子並不在香港，懷疑被捕人涉嫌串通醫生造假。