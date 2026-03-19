騙案｜6長者公園晨運遇「祈福黨」失62.3萬元　兩內地女被捕

警方於去年底至本月期間，接獲6名年長市民報案，指被俗稱「祈福黨」的騙徒，以「神醫醫病」或「祈福改運」等名義騙走財物。受害人年齡介乎 67 至 79 歲，全部係退休長者，主要在公園晨運休息時受騙，損失財物包括現金和金飾，總值約62.3萬港元，其中受騙金額最高的案件涉及超過31萬元財物。

「作法祈福」後 偷天換日

警方表示，「祈福黨」會先以途人身分主動同老友記傾計，關心健康、噓寒問暖，藉此拉近關係。然後會再與老友記傾談一些共同話題，包括個人及家人健康，令老友記情緒緊張及憂慮，同時放下戒心。其後，騙徒會介紹一些「祈福」或者「神醫治病」等方式以轉運和治病。