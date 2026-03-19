騙案｜6長者公園晨運遇「祈福黨」失62.3萬元　兩內地女被捕

警方於去年底至本月期間，接獲6名年長市民報案，指被俗稱「祈福黨」的騙徒，以「神醫醫病」或「祈福改運」等名義騙走財物。受害人年齡介乎 67 至 79 歲，全部係退休長者，主要在公園晨運休息時受騙，損失財物包括現金和金飾，總值約62.3萬港元，其中受騙金額最高的案件涉及超過31萬元財物。
「作法祈福」後偷天換日
警方表示，「祈福黨」會先以途人身分主動同老友記傾計，關心健康、噓寒問暖，藉此拉近關係。然後會再與老友記傾談一些共同話題，包括個人及家人健康，令老友記情緒緊張及憂慮，同時放下戒心。其後，騙徒會介紹一些「祈福」或者「神醫治病」等方式以轉運和治病。
當老友記表示有興趣，「祈福黨」會帶他們與另一位「師傅」或者「神醫」見面，再進一步遊說老友記交出貴重財物，聲稱會幫忙進行「法事」及「祈福治療」。老友記交出財物之後，騙徒便會將所有財物放入一個膠袋中，再用「作法」或「祈福」的藉口偷天換日，再將膠袋密封交還老友記，指示他們要隔一段時間後才可開封，當老友記開封後才發現自己的財物已經被偷龍轉鳳，被換成毫無價值的物件。
家庭及健康等話題拉近關係
新界南總區刑事部隨後進行一系列情報收集及深入調查，成功鎖定一個犯罪團夥。他們會包裝自己成人畜無害的婦孺接近老友記，再用家庭及健康等容易引起共嗚的話題拉近關係，減低戒心。警方昨日(18日)展開拘捕行動，在土瓜灣一帶截查兩名非法入境、分別為59歲及60歲的內地女子，並在她們身上搜獲大量現金、外幣、金飾，以及一些可以用作祈福儀式的工具，其後以「以欺騙手段取得財產」罪及「非法入境」罪名拘捕兩人，目前仍然被扣留調查，不排除稍後會有更多人被捕。