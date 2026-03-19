維園花展明日開幕　立體紫羅蘭花牆成打卡絕佳熱點

花卉展覽明日起至3月29日在維園舉行，今年的主題花是紫羅蘭，並以「花語尋『香』── 細味城市特色」為主題。立體紫羅蘭花牆成為遊人打卡的絕佳熱點。
紫羅蘭幽香馥郁，色彩斑斕，今年的主題花立體花牆有5朵、由30多朵立體小花組成的巨型紫羅蘭，配以逾6,000株蘭花及毋忘我等花材鋪陳。立體紫羅蘭花牆與前方由超過1.4萬株不同顏色鬱金香組成的花海互相映襯，營造華麗的視覺效果。
今屆花展會場中軸線設有多個大型園林造景，均以香港特色為主題。香港素有美食天堂的美譽，「港飲港食」園圃將港式地道美食如蒸籠點心、蛋撻、菠蘿油和奶茶融入以紫羅蘭為主調的花海之中，形成繁花與美食交織的奇趣景象。「港島花徑」則帶領遊人穿梭香港摩天輪、中銀大廈、大坑舞火龍等港島地標；「九龍剪影匯繁花」呈現九龍城寨、彩虹邨、金魚街、廟街等九龍風貌。
除城市地標外，中軸園圃亦展現香港在都會面貌以外的風景，涵蓋鄉郊風光、自然景致及離島文化。「城鄉風情」串聯沙田、大埔及元朗屏山三地特色，把許願樹、車公廟，以及傳統盆菜與麻將牌局等圍村節慶元素融入園圃；「山水三重奏」以沙田城門河、香港濕地公園及香港地質公園三大區域串連成景；「離島文化傳承之旅」則聚焦大澳棚屋、長洲太平清醮等離島風土民情，帶領遊人由繁華鬧市走進山海之間，細味香港多元面貌。場內亦設置來自北京、廣州、杭州、橫琴、深圳、蘇州和澳門的大型園林造景，呈現各地風貌。
為配合今年主題，花展首度與快樂微型藝術會合作，於花見廊設置微型藝術展，透過精緻細膩的微縮場景呈現本土生活與文化，包括旺角花墟花店、長洲飄色巡遊、戲棚及廟街夜市等，帶領遊人細賞香港經典地標與日常風景的微縮影。
遊人可與雪特蘭小馬合照
今年花展新增多項適合一家大小參與的親子活動。其中「小馬照相館」將於3月21日及28日下午1時至5時在中央草坪舉行，讓遊人與雪特蘭小馬合照留念。大會亦將於3月21日下午2時半至5時邀請多個政府吉祥物到場與遊人互動合照。此外，中央草坪亦展出多組色彩繽紛的復活蛋及兔子造型裝置等打卡熱點。