維園花展明日開幕　立體紫羅蘭花牆成打卡絕佳熱點

花卉展覽3月20日至29日在維園舉行，今年的主題花是紫羅蘭（蘇文傑攝）

花卉展覽明日起至3月29日在維園舉行，今年的主題花是紫羅蘭，並以「花語尋『香』── 細味城市特色」為主題。立體紫羅蘭花牆成為遊人打卡的絕佳熱點。

紫羅蘭幽香馥郁，色彩斑斕，今年的主題花立體花牆有5朵、由30多朵立體小花組成的巨型紫羅蘭，配以逾6,000株蘭花及毋忘我等花材鋪陳。立體紫羅蘭花牆與前方由超過1.4萬株不同顏色鬱金香組成的花海互相映襯，營造華麗的視覺效果。

今屆花展會場中軸線設有多個大型園林造景，均以香港特色為主題。香港素有美食天堂的美譽，「港飲港食」園圃將港式地道美食如蒸籠點心、蛋撻、菠蘿油和奶茶融入以紫羅蘭為主調的花海之中，形成繁花與美食交織的奇趣景象。「港島花徑」則帶領遊人穿梭香港摩天輪、中銀大廈、大坑舞火龍等港島地標；「九龍剪影匯繁花」呈現九龍城寨、彩虹邨、金魚街、廟街等九龍風貌。