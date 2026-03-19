曾歷南亞海嘯冰島火山爆發　三十年資深領隊膺旅監局傑出領隊獎

港人熱愛外遊難免人生路不熟，領隊的角色就變得相當重要，他們不只能安排並協調行程，團員遇上危險時更可提供安全保障。來自飛拓旅遊的領隊楊永嘉入行近三十年，2004年南亞海嘯，身處布吉巴的他親眼見到巨浪襲來，卻能保持冷靜，帶領團友緊急撤離；除了海嘯，他亦曾遇上冰島火山爆發，導致歐洲航班大規模停飛。憑藉這份獨特的經歷和對旅遊業的熱情，終獲香港旅遊業監管局「導遊及領隊嘉許計劃」的「傑出領隊」殊榮。 楊永嘉自1997年入行，至今已帶團超過27年，若計及疫情停頓期，經歷接近30年，並視之為「終身職業」。他回憶，最初因朋友推薦而入行，發現帶團並非只是「好玩」，而是一份需要專業與堅持的工作。 在漫長的職業生涯中，楊永嘉經歷過不少難忘時刻，其中最驚險的便是2004年南亞海嘯。

他憶述，2004年南亞海嘯時，正帶團在泰國布吉島巴東海灘，當時部分團友出島，餘下包括多名老人家留酒店。當他帶10位老人家，約9時多下樓取食物時，突然有約5-6米的巨浪襲來，水一度升至四樓；他遂即時帶團友逃跑，亦不忘回到房間帶走團友的護照。楊永嘉表示，當年通訊科技不發達，故無法得知發生何事，只能靠自己應變；後來跑出酒店，擠上巴士到山上小學校天台避難7個小時，而出島那一半團友亦無事，因他們抱樹避過一劫。公司其後安排車接走，並在次日離開。

非常開心得到業界認可 除了海嘯，楊永嘉亦曾遇上冰島火山爆發，導致歐洲航班大規模停飛；旅生團要團輾轉多地才抵達目的地，這些挑戰，讓他更體會到領隊工作的不可預測性。對於獲得傑出領隊獎，楊永嘉表示，非常開心得到業界認可，因為今次是首屆，是一個難得的機會；感謝提名人及旅監局加許，強調帶團要用心，每一次帶不同團友，只要用心帶領，都會有好的反饋回來。

法律系學生兼職帶團 另一位來自中華青年交流中心(香港)的馮穎欣亦憑藉多年來的努力與貢獻，獲得「傑出領隊」殊榮。她坦言，能夠得到這個獎項是十分之榮幸，形容自己「十分激動」，比平時在台上發言更緊張，因為這份榮譽代表了多年努力的成果。 這位領隊自大學時期參加交流團後，便立志投身領隊工作。期間，馮穎欣在法律系求學的同時考取領隊牌照，並兼職帶領學生團隊到內地交流。馮穎欣表示，自2014年入行以來，見證內地交流團愈來愈多，隨着政府推動公民科及各類交流計劃，學生的參與機會大幅增加。她認為，這些活動不僅讓學生拓展視野，也加深了對祖國的認識 ，尤其是大灣區的發展，對她而言好有意義。

林詩棋：全體導遊及領隊致敬 楊永嘉和馮穎欣均是香港旅遊業監管局首屆「導遊及領隊嘉許計劃」的得獎者。計劃讓評審委員會經嚴謹遴選，在眾多申請者中選出6名「傑出導遊」和6名「傑出領隊」，肯定他們多年來秉持專業精神，用心服務旅客及對香港旅遊業發展的貢獻。旅監局主席林詩棋表示，不僅是獎勵傑出人才的盛會，更是向多年來默默耕耘、專業服務旅客的全體導遊及領隊致敬