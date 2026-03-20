露營地點漁護署研引預約制　擬推多個試點留彈性予向隅客

長假期大批遊客湧至露營熱點，引發各種問題，政府計劃為熱門露營地點引入預約和收費制度。漁護署透露，日後擬同時推出多個試點，初步計劃只會在長假期實行，並會預留一定名額予即場人士，屆時營地會保留彈性，滿額後初期或視乎情況酌情允許向隅者使用，又認為只要收集好垃圾、保持環境清潔和妥善疏導人流便沒大問題。現時沙灘營地未有禁止露營人士生火，但漁護署都會提醒過程留意自身和附近人士安全。

提醒沙灘營地生火留意安全 剛過去的農曆新年黃金周，大批內地遊客湧至西貢區的郊野公園露營，營地一度逼爆兼衞生堪憂。漁護署署長黎堅明表示，做好營地管理是未來主要工作之一，現正評估引入預約和收費制度，又說過去一年有很多熱門景點遊客數量急增，反映郊野環境得到許多遊客認同，署方有在旺季來臨前做好超前部署，如大棠紅葉季節和大東山芒草季節前，制定人流管制安排和與相關部門做好交通配合。他指，每年有1,100萬人次參觀郊野公園，如很多人慕名而來麥理浩徑、鳳凰山和香港地質公園等，形容這是香港的名片，希望遊人在欣賞自然環境同時亦要珍惜。

漁護署副署長黎存志稱，郊野營地以往可說是供過於求、不會「迫爆」，但近年多了內地和海外遊客使用，提到漁護署有持續呼籲行山人士自行帶走垃圾，但認為露營活動必然會產生垃圾亦難以帶走，希望公眾諒解，署方已提供足夠設施加大垃圾收集量，而承辦商早上開始工作，約早上9時情況已回復自然，「可能係夜晚一段時間先多垃圾。」他理解有輿論覺得營地可管理得更好，相信引入預約制能提前預知人數，有助安排承辦商做得更好，惟建立預約系統涉眾多因素，包括要建立系統、思考在沒有單一入口的沙灘營地如何核對露營者身份、如何應對滿額後的向隅者等。他又說，沙灘營地未有禁止生火，但署方會提醒生火時留意自身和附近人士安全，又不建議把氣樽埋在沙灘供他人免費取用，「一廂情願好意，但都希望帶走。」

黎存志提到，制度會同時預留一定名額予即場人士，初步計劃當預約和即場名額額滿後，會轉介露營人士前往附近的營地，故試點或會選擇附近還有其他營位的營地。由於沙灘營地並無硬性規定人數上限，漁護署或酌情容許向隅者進入，但會清楚說明這是沒有預約的特別安排，或需要進行多一些程序才容許使用。就有意見認為個別營地要預約會令人流湧至其他營地，黎存志相信影響不會太大，而需求亦不會因為引入預約制而急增，又不覺得預約與否屬大問題，只是觀感問題，「垃圾收集好、清潔乾淨、人流疏導好，就冇大問題。」預約制擬一視同仁不會區分本地人與否，並只會在長假期等繁忙日子實行，現階段未會研究收費安排。

郊野公園低用量燒烤爐轉露營區 郊野公園現時設有指定燒烤地點，黎存志留意到市場上有食物供應的燒烤場增加，吸納不少燒烤人士，認為目前設施仍能應付需求，部分使用量不高的燒烤場已轉為露營用地，又稱參考有營位、枱和煮食爐等較充足配套、現須預約的荃錦營地經驗後，正在大棠興建一個新式露營地點，期望透過提供更優質服務使用家覺得「排隊也值得」。