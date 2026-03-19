米芝蓮2026揭曉　香港共77間餐廳摘星破去年紀錄

三星餐廳方面，Amber、Caprice、唐閣、富臨飯店、志魂、旅，以及 8 1/2 Otto e Mezzo – Bombana 再度蟬聯最高榮譽。二星餐廳則迎來兩間新晉，包括由法國名廚Anne-Sophie Pic主理的 Cristal Room，以及裝修的L'Atelier De Joël Robuchon，令香港二星餐廳總數增至13間。至於一星餐廳，今年更有唐人館及Sushi Takeshi首度入選即獲肯定。在綠星方面，Amber、Feuille、摩及 Roganic繼續獲得肯定。

Gwendal Poullennec：經典菜餚與風格持續復興

米芝蓮指南國際總監Gwendal Poullennec表示，中國香港與澳門的餐飲景象完美體現了主廚們堅定不移、充滿韌性而具前瞻性的核心精神；新開幕的餐廳和令人興奮的新店為業界注入澎湃的新活力，一些知名的餐廳即使搬遷後，都能保持原有的傳統風味，而另一些餐廳在翻新後回歸名單，反映其卓越的品質。

他又指，經典菜餚與風格亦見持續復興，為食客們帶來深厚的情感共鳴，港澳兩地更將中國内地的飲食風味兼收並蓄，巧妙融合特色食材和調味，更彰顯中國香港和澳門作為美食交流中心的重要地位；評審員對這兩個充滿活力的城市所展現出的 穩定性、創意和多樣性印象深刻。