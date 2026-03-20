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出版：2026-Mar-20 07:01
更新：2026-Mar-20 07:01

年初至今144隻野豬遭人道毀滅　漁護署：不能掉以輕心

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日前有8隻野豬在黃大仙出沒，最終被漁護署到場捉走及人道毀滅。(資料圖片)

日前有8隻野豬在黃大仙出沒，最終被漁護署到場捉走及人道毀滅。(資料圖片)

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黃大仙竹園北邨日前有8隻野豬出沒，其後由漁護署到場捉走及人道毀滅，截至昨日署方今年共捕捉及人道毀滅144隻野豬。

漁護署副署長黎存志稱，近期有不少野豬在社區造成滋擾甚至令市民受傷，情況不能掉以輕心。他說，最重要是禁止市民餵飼野豬，過往在社區少見牠們緣於野豬怕人，惟近年陸續有市民餵食，使牠們降低對人類戒心，從而落山入市區覓食，「愈食得多就好生養」並加快繁殖，然後再出沒市區覓食，最終形成一個惡性循環，強調餵野豬會削弱牠們的覓食能力，「等於害對方。」

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日前有8隻野豬在黃大仙出沒，最終被漁護署到場捉走及人道毀滅。(資料圖片) 漁護署舉行傳媒茶敘。(羅庸軒攝) 本地漁農產品統一品牌的產品，日後會附上二維碼供追蹤來源。(羅庸軒攝) 漁護署致力推廣本地漁農產品。(羅庸軒攝) 漁護署致力推廣本地漁農產品。(羅庸軒攝) 漁護署致力推廣本地漁農產品。(羅庸軒攝)

漁農產品統一品牌非為滿足自給率

漁護署助理署長(自然護理)陳堅峰補充，曾經到市區的野豬一定會重返，不能說現時未有傷人就不危險，因此為公眾安全一定要人道毁滅，「為公眾安全唔可以等咬人先處理。」他又指，禁止餵飼野生動物及野鴿的法例前年生效至今已見成效，包括白鴿聚集情況減少，認為最重要是改變市民生態，不要因看見野生動物瘦弱而餵食，而牠們本身亦不應進食人類的食物。

另外，漁護署今年年中將推出本地漁農產品新統一品牌，冀提升產品知名度及提供優質且新鮮的選擇。漁護署助理署長(漁業及海洋護理)朱振華說，計劃並非要滿足自給率，而是希望透過推出優質產品針對高端客戶群。漁護署希望能夠與連鎖食肆或特色餐廳合作，以本地生產漁農產品作為食材，未來推出有關產品前會作抽驗，並會附上可查閱資料的二維碼供追蹤來源。

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