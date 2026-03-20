年初至今144隻野豬遭人道毀滅　漁護署：不能掉以輕心

日前有8隻野豬在黃大仙出沒，最終被漁護署到場捉走及人道毀滅。(資料圖片)

黃大仙竹園北邨日前有8隻野豬出沒，其後由漁護署到場捉走及人道毀滅，截至昨日署方今年共捕捉及人道毀滅144隻野豬。

漁護署副署長黎存志稱，近期有不少野豬在社區造成滋擾甚至令市民受傷，情況不能掉以輕心。他說，最重要是禁止市民餵飼野豬，過往在社區少見牠們緣於野豬怕人，惟近年陸續有市民餵食，使牠們降低對人類戒心，從而落山入市區覓食，「愈食得多就好生養」並加快繁殖，然後再出沒市區覓食，最終形成一個惡性循環，強調餵野豬會削弱牠們的覓食能力，「等於害對方。」