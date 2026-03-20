宏福苑火災首日聽證會 揭大火涉5大嚴重問題 「幾乎全部消防措施基於人為因素徹底失效」

去年11月26日發生的大埔宏福苑火災奪去168條人命，政府就火災成立的獨立委員會昨舉行首場聽證會。委員會首席代表、資深大律師杜淦堃表示，在初步審視證據後，獨委會認為「火災當日幾乎全部保障生命的消防措施，全都因為人為因素徹底失效」，並揭露火災涉及5大嚴重問題，包括火警警報系統被關閉、逃生通道窗戶被改裝使濃煙和火勢蔓延、消防栓及喉轆系統被關閉、棚網不阻燃以及工地吸煙。杜淦堃指有關火災成因、蔓延以及巨大傷亡，就現證據來看是多項因素重疊的後果。

火災5大問題 火警警報被關閉

逃生通道窗戶被改裝

消防栓及喉轆被關閉

棚網不阻燃

工地吸煙 聽證會上由獨立委員會主席陸啟康先作簡單發言。他指是次調查在時間上有一定急切性，除須盡早向死者家人交代起火原因，亦因香港不少樓宇均樓齡不小，急於進行維修工程，惟因大火遭擱置，須等待調查結果，亦要盡早向政府提交報告。他又表示深知公眾對委員會工作有很大期望，強調會盡所有能力完成調查工作。 杜淦堃作開案陳詞表示，委員會經向多方索取文件，有超過一百萬份檔案，容量超過1TB，資料涵蓋火災當日的閉路電視片段、物管公司文件，包括居民就翻新工程向承建商及相關政府部門作出的投訴資料，以及從未披露的內部紀錄，包括承建商之間的通訊紀錄，直接承認當日在現場使用非阻燃網等，亦有相關人士的證供等。委員會相信，這些材料「足以查明事實」，釐清各方責任。

杜淦堃在庭上播放多段片段，包括宏福苑各樓宇的閉路電視、路人拍攝片段以及報案錄音等，重組起火過程。他指，案發當日火勢由外面的棚架燒入樓宇，其後迅速向其他樓宇蔓延。當時樓宇內部的油漆及維修工程已大致完成，天文台在當日發出紅色火災危險警告；跟據閉路電視監察的畫面顯示，首個有紀錄的火災跡象在當日下午2時40分發出，有物料從宏昌閣跌落地面，15分鐘內火勢已蔓延全幢，由起火至全面失控，80分鐘內已燒遍七座大廈。最終造成168人死亡，分別為宏昌閣81人；宏泰閣82人；宏新閣2人；宏盛閣1人；宏道閣2人；而宏仁閣及宏建閣均無人死亡。杜淦堃稱，宏新閣內部損毁程度與宏昌閣及宏泰閣相若，卻只有兩人身亡，料與當時火警鐘仍能運作有關。

料起火原因為煙頭焫著紙箱 委員會認為，所有證據顯示最先起火的位置為宏昌閣104及105室對開光井，庭上播放宏昌閣起火初時的閉路電視片段，拍到有工人對話問及是否有人吸煙「焫著嘢」，亦有人驚呼「棚架著火」。杜淦堃引述政府化驗所證供指，光井平台的表層瓦礫底部，發現大量燒焦的紙箱、垃圾包括外賣、膠手套及兩個煙頭；另亦有閉路電視片段顯示當日有工人吸煙，雖然無證據顯示是該名工人引致起火，但足以證明當日有人吸煙。加上經多個部門調查後，排除電器、燃氣洩漏等其他起火原因，因此判斷起火原因最大可能性，是有人在工地吸煙，煙頭跌落焫著紙箱引發火災，火勢其後由外牆棚架攻入室內。

經途人拍攝片段可見，宏昌閣東面光井率先起火，期間並無任何火警鐘響。不足十分鐘火勢便蔓延至南面光井，之後燒至地面大堂，並堵塞主要逃生通道。杜淦堃指出，證據顯示，大廈使用的棚網並非防火物料，棚架上亦存放大量可燃物。而大廈樓梯及走廊窗戶被拆走，改裝成便利工人進出外牆棚架的可燃木製窗口，俗稱「生口」，相信不符合消防守則，結果令濃煙及火勢迅速攻入居民的主要逃生通道，並迅速蔓延；加上消防栓及消防喉轆被關閉數個月，部分單位窗戶被發泡膠遮擋，令居民無法察覺火勢如何從外部逼近，耽誤逃生時間。

勞工處多次巡查指未發現吸煙 杜淦堃其後談及各方責任和角色。聽證會上披露，針對工地吸煙問題，勞工處自2024年7月起便接連收到宏福苑地盤有工人吸煙之投訴，惟經先後16次實地調查後，卻從未對宏福苑發出任何「禁煙令」和「停工令」，只回覆指「未見有工人吸煙，亦未發現有煙頭或可燃物」，因此投訴未能成立。杜淦堃稱，勞工處曾在2024年7月將宏福苑吸煙投訴轉交消防處，註明該投訴屬「公眾安全投訴」，惟消防處其後回覆表示「不屬消防處職權範圍」。杜形容情况令人遺憾，若勞工處和消防處均不承擔責任，亦令投訴人難以繼續跟進。

質疑房屋局ICU巡查易讓宏業「做手腳」 棚網物料不符阻燃標準被認為是大火速蔓延主因之一，杜淦堃提到，負責監管的房屋局獨立審查組(ICU)去年10月28日曾到宏福苑巡查，並監督宏福苑承建商「宏業建築工程」(下稱「宏業」)即場燒網檢驗。惟據通訊紀錄顯示，房署職員會事先與宏業約定巡查時間及披露巡查目的；杜淦堃認為反映巡查工作存在系統性問題，又指ICU選擇在較方便的位置進行巡查，或讓宏業有機可乘，有「做手腳」嫌疑。加上庭上播放的片段顯示，測試人員用打火機點燃棚網後，棚網焚燒逾10秒仍未熄滅，惟相關證書已列明，去除火源後續燃時間須少於4秒，測試結果已明顯與證書所列時間不符，審查組卻無表達關注。

颱風後補新棚網不阻燃 火災後擬夾口供 會上又披露，宏福苑在本港去年經歷的兩次十號風球後棚網受損，宏業曾委託二判盈利豐向林記建築材料訂購棚網，惟據林記提供的資料，該訂單棚網大部分均不具阻燃功能。盈利豐負責人陳耀輝的供詞指出，當時曾向宏業董事何建業「Gordon」建議應採用具阻燃力的棚網，但卻獲回應「叫你訂就訂，唔使講咁多，你訂阻燃網都唔會找數俾你」。會上又披露一段相信是陳耀輝的太太於大火發生後，向陳發出的WhatsApp錄音訊息：「宏福苑火燭啊，你嗱嗱聲搞掂佢啦……夾好口供解畫，因為我哋嗰啲唔係阻燃網來的。」更是在聽證會上引起公眾譁然。

此外，證據亦顯示，宏業就新棚網提交至勞工處的阻燃性能證書，其實與2024年所提交的舊棚網證書為同一份，而勞工處未有察覺。杜形容，「無察覺到係極之唔理想」。