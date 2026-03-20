首度公開多段居民致電999錄音 揭當時訊息混亂 宏昌宏泰求助分不清

大埔宏福苑火災成立的獨立委員會昨日召開首場聽證會，大批居民到場欲了解事件真相。聽證會上亦首度公開多段居民致電999與警方、消防的通話錄音，有居民感到難過，部分忍不住流淚。 聽證會上播出了多個999求救電話錄音，有宏昌閣2701住戶求助指，對上一層有棚網著火，並很慌張多次重複「火燭呀、大維修好多網(燒著)……(現場)好大煙，屋企係兩個老人家」。接線警員問對方是否安全，報警男子「一開門出面，走廊好大煙」；電話傳來年長女子求助︰「2701呀，快啲快啲，救命呀」。電話隨後被接駁到消防，對方得悉單位及人數後稱「有無唔舒服呀」，女子說「成間屋都係煙呀依家」。對方安慰稱火仍在較低樓層，「唔使擔心……我哋依家來搵你哋」，最終這戶住戶罹難。杜淦堃質疑處理999緊急電話求助的流程有改善空間，或未能迅速應對火災等即時危險。

另一單位的閉路電視也記錄了宏泰閣2307室的住戶嘗試致電消防處的過程，住戶接通後至少等了一分鐘仍無人接聽。電話最終接通，求助住戶向999接線生表示，自己在「宏泰閣」的地址信息，並表示「好多煙，就暈」，但接線生卻向消防轉達求助住戶在「宏昌閣」，居民連忙稱「宏泰、宏泰、宏泰！」聽證旁聽人士忍不住譁然。杜淦堃指，該住戶最終被消防救出。 有在場旁聽的居民聽到相關錄音忍不住流下眼淚。宏福苑居民張小姐表示，部分居民事發時曾致電999求助，並已很驚慌表示單位正在起火，急切要求救援，從通話中可感受到他們在生命最後一刻仍盼望獲救，但最終未能逃出生天，情況令人心痛。

宏泰閣居民李小姐指，有認識40多年的朋友在大火中離世，質疑宏業建築為賺錢而罔顧人命安全，做法荒謬及失去人性。宏泰閣居民羅先生表示，到場旁聽是希望了解事件的來龍去脈，並關注管理公司將如何就事件作出交代。他指出，事件的關鍵在於火警鐘及圍網等設施的問題，認為勞工處及屋宇署等相關部門亦有責任就事件作出說明。 宏盛閣居民何小姐則表示，聽證會上放映單位內部的相片，發現除宏昌閣及宏泰閣單位嚴重損毀外，部分樓宇單位大致完好，與當局「嚴重內傷」說法有出入，質疑毋須全數拆卸，希望當局公開勘察結果及相關數據。