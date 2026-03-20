疑環境混亂誤走宏泰閣 曾發求救訊號 殉職消防隊目何偉豪或因破窗逃生墮樓亡

大埔宏福苑去年發生大火，釀168人死亡慘劇，包括消防隊目何偉豪在事件中殉職。就火災成立的獨立委員會昨起召開聽證會，首次披露何偉豪當日行動過程，他原被派往宏昌閣救援，疑因情況混亂，閉路電視片段顯示，他進入的是宏泰閣；發出搶救信號「Mayday」時指自己正被困在30樓，但無提及身處在哪一座大廈。代表委員會的資深大律師杜淦堃指，現階段未知何偉豪為何倒臥在宏昌閣對開的公共地方，最有可能是他在宏泰閣遇上惡劣情況，除下呼吸器，並打破宏泰閣31樓窗戶，其後墮樓身亡。

37歲駐守沙田消防局的消防隊目何偉豪是大火當日首批到場的其中一名消防員。杜淦堃昨披露何偉豪當時行動過程，指何下午約3時奉召並抵達現場，原定與兩名同袍前往宏昌閣27樓救援。聽證會上播放閉路電視片段顯示，何由宏泰閣大門進入大廈，於下午3時15分，他右手持鐵鎚、頭戴沙田「ST」字眼頭盔，在宏泰閣25樓獨自離開升降機，相信是經樓梯前往27樓。杜淦堃指，當時情況混亂，相信何以為正前往宏昌閣，但實際是到了宏泰閣。 相隔7分鐘，何偉豪發出搶救信號「Mayday」，並指自己被困在30樓，但無提及身處在哪一座。當日下午3時25分，他被發現倒臥在宏泰閣大堂外對出空地，及後證實身亡；其呼吸器及工具等則在宏泰閣31樓的升降機大堂尋回。

驗屍報告顯示，何吸入大量一氧化碳，全身多處燒傷、割傷和骨折。杜淦堃指，現階段未知何偉豪為何倒臥在公共地方，最有可能是他在宏泰閣遇上惡劣情況，除下呼吸器，並打破宏泰閣31樓窗戶欲逃生，但最終不幸墜樓身亡。

37戶失去兩名以上成員 聽證會上亦披露各大廈死傷情況，大火釀168死，分別58男及110女。死者年齡介乎6個月至98歲，當中114人65歲以上，7人未滿18歲；150名住戶、9名外傭、7名裝修工人、1名訪客及1名消防員。37個家庭失去兩個以上成員，當中一戶喪失祖母、父親、1歲大女兒及外傭；亦有一戶涉一名母親及兩名女兒。79名傷者年齡介乎3個月至87歲，包括13名消防員；傷者多涉及吸入濃煙、熱衰竭和燒傷。 宏昌 宏泰 宏新約六成單位嚴重損毀

7座受災大廈逾一半單位被燒毀，損毀最嚴重的是最先起火的宏昌閣，63%單位嚴重損毀，集中在1號、3至8號單位，有81死及33傷，大部分死在單位。毗鄰的宏泰閣有58%單位受損嚴重，共有82死及14傷，大量死者在樓梯被發現。 宏新閣亦有58%單位嚴重損毀，兩人身亡。杜淦堃指，宏新閣內部損毁程度與宏昌閣及宏泰閣相若，死傷人數較少，估計原因與當時火警鐘仍有運作有關。至於一死兩傷的宏盛閣則2、3號位幾乎全部受損，杜稱火勢較遲蔓延至該處，居民大致能逃離現場。

聽證會亦披露，根據警方收到1,400個住戶的問卷，住戶獲知火警的方式，涉及450個單位，有逾100個單位(20%)是由鄰居首次告知；130個(25%)單位是家人通知；100個單位(20%)是親身目擊或聽到爆裂聲或聞到味道；僅40名住戶是透過火警鐘得知發生火警，而30人是因消防車警笛聲而得知事件。至於逃生方式，有250戶是經升降機離開現場，150個單位住戶選擇行樓梯，另有900戶事發時不在家。杜淦堃指，若火災發生在晚上，「大家可想像一下後果」。