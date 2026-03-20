葵涌公屋地盤天秤倒塌 男天秤操作員墮地亡

葵涌有地盤發生奪命工業意外。葵盛圍一個地盤昨午有天秤倒塌，一名60多歲的天秤操作員疑連人帶機墮地，當場證實不治。有目睹事件的居民形容事發時聽到巨響。有業界人士估計，可能是吊運時用力過猛或金屬疲勞，導致意外發生。勞工處表示正嚴肅跟進意外，將向承建商發暫時停工通知書。
事發於昨午約4時半，現場為大窩口道第一期和第二期公營房屋發展計劃建築工程的地盤，天秤上一名天秤操作員在吊運一個金屬構築物期間，天秤約40樓以上部分倒塌在山坡，倒塌部分45米長，天秤上62歲的操作員連人帶天秤跌下。救援人員接報到場，發現他被壓在倒下的天秤中，頭部嚴重受傷，身體多處骨折，當場證實身亡。至傍晚近7時，消防人員將死者遺體移走。
房屋署助理署長(工務)黃至中表示，事發地盤工程已於上蓋階段，署方定必嚴肅跟進，全力協助勞工處及警方調查，並根據調查結果對承建商煥利建築作出適當處分，並要求承建商向死者家屬作適切協助。房署亦會在房委會地盤作全面排查，以免發生同類事故。他又指，涉事的天秤操作員在2024年3月入職，有一定經驗。
業界料吊運時用力過猛或金屬疲勞
香港建造業總工會理事長周思傑表示，據他了解，出事的工人當時正在操作天秤吊運建築樓宇的升降機內籠鋼模，根據現場拍攝的相片和觀察，見到天秤的駁口位齊整折斷，初步評估可能是吊運時用力過猛或金屬疲勞，導致意外，確實原因和詳情仍有待調查。他又指，對於有工友在意外中離世，感到非常遺憾，建造業總工會會向家屬提供適切支援。
工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，出事的工友62歲，有超過30年操作天秤的經驗，育有一名已成年的女兒；事發時天秤升至40樓以上位置，工友在天秤駕駛室內，天秤突然折斷並連同駕駛室一同跌下來。
她續指，據她了解，涉事的天秤每星期都有進行檢查，昨天早上亦有由註冊工程師檢查過。惟她指，現時檢查天秤主要是依靠目測，但這個方法未必能夠檢測到是否有金屬疲勞的跡象。她又稱，涉事天秤合共使用了3年，其中這個地盤使用了2年，沒有違反天秤不能使用超過5年的規定。