葵涌公屋地盤天秤倒塌 男天秤操作員墮地亡

葵涌有地盤發生奪命工業意外。葵盛圍一個地盤昨午有天秤倒塌，一名60多歲的天秤操作員疑連人帶機墮地，當場證實不治。有目睹事件的居民形容事發時聽到巨響。有業界人士估計，可能是吊運時用力過猛或金屬疲勞，導致意外發生。勞工處表示正嚴肅跟進意外，將向承建商發暫時停工通知書。

事發於昨午約4時半，現場為大窩口道第一期和第二期公營房屋發展計劃建築工程的地盤，天秤上一名天秤操作員在吊運一個金屬構築物期間，天秤約40樓以上部分倒塌在山坡，倒塌部分45米長，天秤上62歲的操作員連人帶天秤跌下。救援人員接報到場，發現他被壓在倒下的天秤中，頭部嚴重受傷，身體多處骨折，當場證實身亡。至傍晚近7時，消防人員將死者遺體移走。