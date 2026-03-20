英國爆B型腦膜炎雙球菌感染 專家憂復活節增輸入風險

英國近日爆發B型腦膜炎雙球菌感染個案，疫情來勢洶洶，最少已有兩名青年不幸離世，引起當地公共衛生關注。有本港專家提醒，雖然香港並非腦膜炎雙球菌流行地區，但隨著復活節假期將至，跨境旅遊及人流往來頻繁，加上本港尚沒有將相關疫苗納入常規接種計劃，社區潛在暴露風險不容忽視。 亞洲兒童傳染病學會會長、兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生關日華稱，英國肯特郡近期出現的情況「並不尋常」，形容侵入性腦膜炎雙球菌感染可在極短時間內奪命，由入院到病情急轉直下，甚至在24小時內死亡，絕非一種簡單的疾病。他強調該病進展迅速，一旦延誤治療後果或非常嚴重。

關日華

腦膜炎雙球菌目前已知有多種血清型，包括A、B、C、W及Y型，而今次英國主要流行的是B型。關日華解釋，相較其他血清型，B型惡化速度更快，疫苗研發亦較遲面世。 關日華說，目前受影響較多的大學生群體，大多在出生時未有接種B型腦膜炎雙球菌疫苗，因此缺乏相關免疫保護，而不少人曾接種的四價腦膜炎雙球菌疫苗，僅可預防A、C、W及Y型感染，不包括今次爆發的B型，加上來自不同國家的留學生亦未必曾接種相關疫苗，增加擴散風險。除肯特郡外，倫敦近日亦錄得一宗嬰兒感染腦膜炎個案，經檢測證實涉及B型腦膜炎雙球菌。

籲外遊市民留意個人衛生 至於對香港的潛在影響，關日華指出，侵入性腦膜炎雙球菌另一棘手之處在於存在大量無徵狀帶菌者，並在社區中持續傳播。他指出，這些帶菌者在日常生活中難以識別，卻可將細菌傳播予免疫力較低或未接種疫苗的人士，提醒復活節期間將有不少英國人士來港旅遊或探親，若當中有人屬無症狀帶菌者，有機會將細菌帶入本地社區。 事實上，除英國外，日本、澳洲等地亦流行血清B型。關日華呼籲市民提高警覺，特別是計劃外遊或接觸海外旅客的人士，應留意個人衛生，以降低感染風險。