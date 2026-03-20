口罩商涉騙600萬百分百擔保特惠貸款 6人被捕包括潘焯鴻夫婦

警方於九龍城、荃灣、葵涌、尖沙咀及機場拘捕6名涉案人士，涉嫌「串謀欺詐」及「洗黑錢」。被捕的包括口罩製造商一名董事和其妻子，及1男3女員工，年齡介乎31至53歲。消息指，涉事董事為56歲中科監察主席潘焯鴻及其54歲朱姓妻子。

一間外科口罩製造商涉嫌在新冠疫情期間，申請中小企融資擔保計劃的「百分百擔保特惠貸款」時，提交虛假資料，詐騙銀行600萬元。警方周三採取行動，拘捕6人，包括口罩製造商一名董事及其太太。消息指，被捕董事夫婦為中科監察主席潘焯鴻及其妻子。

消息指，涉案製造商為「諾翹Lockill」。據了解，警方接獲情報，指諾翹在2021年4月至6月申請貸款期間，涉嫌提交虛假銷售額及誇大薪金紀錄，以符合貸款計劃的申請資格，最終成功詐騙一間銀行600萬元，有關貸款隨後轉入被捕人銀行帳戶。

貸款計劃屬疫情紓困措施 最高可獲600萬元

翻查資料，「中小企融資擔保計劃」由政府透過香港按揭證券有限公司轄下的香港按證保險有限公司推出，協助本地中小企向參與計劃的銀行取得融資。當中「百分百擔保特惠貸款」屬疫情期間推出的特別紓困措施，由政府提供百分之百信貸擔保，以協助企業應付現金流壓力、支付薪金及租金，達至「撐企業、保就業」的目的。申請期已在2024年3月底結束。