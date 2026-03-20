口罩商涉騙600萬百分百擔保特惠貸款 6人被捕包括潘焯鴻夫婦

一間外科口罩製造商涉嫌在新冠疫情期間，申請中小企融資擔保計劃的「百分百擔保特惠貸款」時，提交虛假資料，詐騙銀行600萬元。警方周三採取行動，拘捕6人，包括口罩製造商一名董事及其太太。消息指，被捕董事夫婦為中科監察主席潘焯鴻及其妻子。
警方於九龍城、荃灣、葵涌、尖沙咀及機場拘捕6名涉案人士，涉嫌「串謀欺詐」及「洗黑錢」。被捕的包括口罩製造商一名董事和其妻子，及1男3女員工，年齡介乎31至53歲。消息指，涉事董事為56歲中科監察主席潘焯鴻及其54歲朱姓妻子。
消息指，涉案製造商為「諾翹Lockill」。據了解，警方接獲情報，指諾翹在2021年4月至6月申請貸款期間，涉嫌提交虛假銷售額及誇大薪金紀錄，以符合貸款計劃的申請資格，最終成功詐騙一間銀行600萬元，有關貸款隨後轉入被捕人銀行帳戶。
貸款計劃屬疫情紓困措施 最高可獲600萬元
翻查資料，「中小企融資擔保計劃」由政府透過香港按揭證券有限公司轄下的香港按證保險有限公司推出，協助本地中小企向參與計劃的銀行取得融資。當中「百分百擔保特惠貸款」屬疫情期間推出的特別紓困措施，由政府提供百分之百信貸擔保，以協助企業應付現金流壓力、支付薪金及租金，達至「撐企業、保就業」的目的。申請期已在2024年3月底結束。
優化措施下，合資格企業為並自2020年2月份起任何一個月的營業額較2019年初至2020年中的任何一個季度的平均每月營業額下跌三成或以上。每家企業最高貸款額由12個月提高至18個月僱員薪金及租金的總和，或600萬港元。
按揭證券公司早前透露，計劃惠及約40,000家企業，涉及逾40萬名僱員。申請期已經結束，但由於大部分貸款仍處於一共可長達10年的還款期內，仍然牽涉大量債務償還和追討工作需要處理。