南亞海嘯至冰島火山皆歷險 三十年領隊楊永嘉獲傑出領隊獎

港人熱愛外遊難免人生路不熟，部分選擇跟團，有旅行社安排行程，全程領隊貼身照顧，團員遇上阻滯時發揮作用更大。入行近三十年領隊楊永嘉於2004年南亞海嘯時，身處泰國布吉芭東，親眼見到巨浪襲來，卻能保持冷靜，帶領團友緊急撤離至高處。除海嘯，他亦曾曾遇上冰島火山爆發，導致歐洲航班大規模停飛，多次轉機才到達目的地。他憑藉這份獨特經歷和對旅遊業的熱情，獲香港旅遊業監管局首屆「導遊及領隊嘉許計劃」的「傑出領隊」殊榮。

他憶述，當時，正帶團在布吉島芭東海灘，部分團員出島玩，餘下包括多名年長團員留酒店。事發時，他帶10名團員於約9時多下樓食早餐，突然有約5至6米的巨浪撲向酒店，海水一度升至四樓；他臨危不亂，即時帶團員逃跑，更不忘回到房間帶走團員的護照；其後跑出酒店到山上小學校天台避難7個小時，而出島的團友亦安然無恙。其後公司安排車輛接走他們，並在次日離開。

楊永嘉於1997年起任領隊，若計及疫情停頓期，入行近30年，早已視領隊工作為「終身職業」。在漫長職業生涯中，楊永嘉經歷過不少難忘時刻，最驚險要算南亞海嘯。

除了海嘯，楊永嘉亦曾遇上冰島火山爆發，導致歐洲航班大規模停飛。旅行團受影響要輾轉多程飛機才抵達目的地，這些挑戰，讓他更體會到領隊工作的不可預測性。對於獲得傑出領隊獎，楊永嘉表示，非常開心得到業界認可，因為今次是首屆，是一個難得的機會；感謝提名人及旅監局加許，強調帶團要用心，只要用心帶領，都會有好的反饋回來。

法律系學生兼職帶團

另一名來自中華青年交流中心(香港)的馮穎欣亦憑藉多年來的努力與貢獻，獲得「傑出領隊」殊榮。她坦言，能夠得到這個獎項是十分之榮幸，形容自己「十分激動」，較平時在台上發言更緊張，因這份榮譽代表了多年努力的成果。