漁護署冀預知人數助管理 營地預約制擬長假實行

長假期大批遊客湧至露營熱點，引發各種問題，政府計劃為熱門露營地點引入預約和收費制度。漁護署透露，日後擬同時推出多個試點，初步計劃只會在長假期實行，並會預留一定名額予即場人士，屆時營地會保留彈性，滿額後初期或視乎情況酌情允許向隅者使用；又認為只要收集好垃圾、保持環境清潔和妥善疏導人流便沒大問題。

剛過去的農曆新年黃金周，大批內地遊客湧至西貢區的郊野公園露營，營地一度逼爆兼衛生堪憂。漁護署長黎堅明表示，做好營地管理是未來主要工作之一，現正評估引入預約和收費制度。他說，過去一年有很多熱門景點遊客數量急增，反映郊野環境得到許多遊客認同，又指每年有1,100萬人次參觀郊野公園，如很多人慕名而來麥理浩徑、鳳凰山等，形容這是香港的名片，希望遊人在欣賞自然環境同時亦要珍惜。