稱世界正顛覆性轉變 李澤鉅：併購機會大增

長和系完成去年業績公布，主席李澤鉅昨在業績會指，世界每日轉變，地緣政治愈來愈複雜、科技迅速發展，認為轉變將是顛覆性。同時，他相信在商業社會中會出現更多併購的機會。針對集團上月出售英國電網業務的千億大刁，李澤鉅指交易雖然帶來豐厚回報，不過由於交易目前仍未完成，暫不考慮派發特別股息，惟他強調有資金在手不會閒置，「有咁好嘅warchest(金庫)，一定會做嘢」。

面對中東局勢緊張，李澤鉅指，長江集團作為跨國企業，在世界各地有多元化的業務，風險管理方面其實較容易控制；宏觀挑戰或影響部分業務，但其他業務又或會有增長。例如油價上漲，Cenovus Energy成為集團亮點，去年Cenovus收購MEG後，每日石油產量已接近100萬桶，產量高於部分國家。