稱世界正顛覆性轉變 李澤鉅：併購機會大增

長和系完成去年業績公布，主席李澤鉅昨在業績會指，世界每日轉變，地緣政治愈來愈複雜、科技迅速發展，認為轉變將是顛覆性。同時，他相信在商業社會中會出現更多併購的機會。針對集團上月出售英國電網業務的千億大刁，李澤鉅指交易雖然帶來豐厚回報，不過由於交易目前仍未完成，暫不考慮派發特別股息，惟他強調有資金在手不會閒置，「有咁好嘅warchest(金庫)，一定會做嘢」。
面對中東局勢緊張，李澤鉅指，長江集團作為跨國企業，在世界各地有多元化的業務，風險管理方面其實較容易控制；宏觀挑戰或影響部分業務，但其他業務又或會有增長。例如油價上漲，Cenovus Energy成為集團亮點，去年Cenovus收購MEG後，每日石油產量已接近100萬桶，產量高於部分國家。
他又指，長江集團的財務實力和流動資金按計劃是最穩健的時候，有條件應對各項挑戰，亦容易適時把握機遇；而由於財務狀況健康，目前沒有出售任何資產的壓力。對於早前出售 UK Power Networks(UKPN)，他指交易售價實非常吸引，至於會否回饋股東，則指「交易未完成，亦未收錢，一切言之尚早」；惟強調以集團經驗，「有錢在手唔會無用途」。
「樓市續受房策及利率主導」
樓市方面，李澤鉅在長江實業集團(1113)的業績報告中表示，香港及內地一直為集團重要市場，而本地住宅樓市將繼續受房屋土地政策及利率走向主導。他在記者會上亦指，去年的住宅物業交投逐漸回復動力。政府物業印花稅下調、按揭利率偏低及發展商調整售價等，對市民入市吸引力更大，對於整體住宅物業市場有支持作用。他又指，今年集團重頭戲在波老道第2期，另亦希望盡快推售啟德花語海項目；元朗錦泰路項目亦好可能於下半年推出，因此今年是「非常忙碌一年」。
政府下年度將推出9幅住宅地，李澤鉅指只要回報合理，必定會參與投地，會嚴守財務紀律，以回報率作為主要考量，不抱「志在必得」心態。被問到是否有意投標北部都會區洪水橋片區，他僅表示正搜集資料進行研究。
長江中心二期不急於「追數出租」
對於市場關注長江集團中心二期的出租前景，他指項目由和記大廈重建，成本低，而且地點、質素及海景都是一流，加上集團沒有急於用錢的壓力，因此沒有於去年市況低迷時急於「追數出租」，而今年市場回暖「timing更加好」，對長江集團中心二期的出租非常有信心。
長實基本盈利多2% 長和增7%
業績方面，長實昨公布去年底止全年純利錄108.47億元，按年少20.6%；撇除投資物業重估的基本盈利為119.6億元，多2.3%；收入858.48億元，多19.9%；每股盈利3.1元，末期股息1.39元，多3%，全年股息1.78元，增2.3%。長實去年年度已確認物業銷售收入204.49億元，大升1.05倍；另外，物業租務收入60.2億元，少1.9%；酒店及服務套房業務收益16.58億元，多0.4%；英式酒館業務收入262.27億元，增7.4%。
長江和記實業(001)方面，去年底止全年純利118.41億元，按年少30.7%；扣除一次性項目，基本盈利223.1億元，多7.1%；收益總額5,072.97億元，多6.4%；每股末期息1.602元，升6%，全年派息2.312元，多半成。集團去年港口業務收益488.95億元，增加8%，並指將繼續致力以公平及可保障集團股東權益方式，解決與巴拿馬政府及其他各方牽涉集團巴拿馬貨櫃碼頭業務法律爭議。