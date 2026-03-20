新型碰瓷黨 接逾430宗舉報 款項逾億 警再拘16人 3法律助理疑涉案

「新型碰瓷黨」交通意外索償詐騙案引起社會關注。警方商業罪案調查科1月底至昨日，已接獲超過430宗相關舉報，涉及1億零600萬元；近七成、超過280宗案件與同一間律師行有關。警方繼2月拘捕4人後，前日再拘捕另外16名涉案人士，包括3名涉案律師樓的法律助理，涉及11宗索償個案，索償金額超過360萬元。

警方商罪科昨交代案件調查進度，指於1月底接手調查一系列涉及交通意外索償可疑個案。當中涉及市民車輛在輕微碰撞，甚至並無發生碰撞下，於交通案件完結一段時間後，突然收到對方司機或乘客提出民事索償，包括律師費、醫療費用、收入損失、汽車維修及其他雜費，每宗索償金額動輒數十萬元。商業罪案調查科署理總警司孔慶勳透露，截至昨日，警方共接獲超過430宗相關舉報，包括來自香港保險業聯會、多間保險公司及市民，涉及金額高達1億零600萬港元。警方指出，超過280宗個案、即近七成均與同一間律師行有關。警方於2月4日採取行動拘捕4名涉案人士，包括一對夫婦及兩名醫生；並於2月9日突擊搜查一間疑涉案律師行，檢取大量文件，正與律政司就法律專業保密權的相關法律程序作出跟進。