新型碰瓷黨 接逾430宗舉報 款項逾億 警再拘16人 3法律助理疑涉案

「新型碰瓷黨」交通意外索償詐騙案引起社會關注。警方商業罪案調查科1月底至昨日，已接獲超過430宗相關舉報，涉及1億零600萬元；近七成、超過280宗案件與同一間律師行有關。警方繼2月拘捕4人後，前日再拘捕另外16名涉案人士，包括3名涉案律師樓的法律助理，涉及11宗索償個案，索償金額超過360萬元。
警方商罪科昨交代案件調查進度，指於1月底接手調查一系列涉及交通意外索償可疑個案。當中涉及市民車輛在輕微碰撞，甚至並無發生碰撞下，於交通案件完結一段時間後，突然收到對方司機或乘客提出民事索償，包括律師費、醫療費用、收入損失、汽車維修及其他雜費，每宗索償金額動輒數十萬元。商業罪案調查科署理總警司孔慶勳透露，截至昨日，警方共接獲超過430宗相關舉報，包括來自香港保險業聯會、多間保險公司及市民，涉及金額高達1億零600萬港元。警方指出，超過280宗個案、即近七成均與同一間律師行有關。警方於2月4日採取行動拘捕4名涉案人士，包括一對夫婦及兩名醫生；並於2月9日突擊搜查一間疑涉案律師行，檢取大量文件，正與律政司就法律專業保密權的相關法律程序作出跟進。
警方進一步檢視每宗個案的索償文件，再發現有騙徒利用假文件誇大索償金額，包括虛報入息證明、捏造汽車維修單據及藥房收據。商業罪案調查科警司馮培基稱，
經過深入蒐證後，警方於前日採取再採取行動，搜查全港多個處所，拘捕11男5女，年齡介乎28至65歲，牽涉同一律師樓，涉及11宗索償個案，索償金額超過360萬港元。其中3人為涉案律師樓的法律助理，其餘被捕人士報稱從事資訊科技、工程、物業管理、補習、美容、運輸及電工等行業。部分人為夫婦、情侶或親屬關係。
捏造入息證明誇大索償
警方調查顯示，涉案人士主要透過4種欺詐手法，包括捏造入息證明以誇大索償；訛稱病假期間失去工作收入；誇大傷勢並虛報長期病假；以及使用偽造的車房維修單據或購買補品的假收據騙取賠償。馮培基指，有被捕人聲稱任公司顧問，月入逾5萬元，調查後發現此人無固定收入，相關公司為其配偶開設的空殼公司，藉虛報抬高索償金額。另一名被補人任職資訊科技，報稱在無碰撞的交通意外中受傷，向保險公司訛稱請多個月病假，損失逾十萬計的收入，而調查後發現此人病假期間繼續上班，領取月薪6萬元。更有人在無碰撞的交通意外後申報40日病假，但求診及病假紙日期內並非身處香港，懷疑串通醫生造假。另外有被捕人為提高索償，所呈交的車房維修單據和購買了一萬元花膠的藥房單據屬偽造。
警方表示，至今就相關案件合共拘捕20人，包括醫生、法律助理及多名索償人，將循欺詐、串謀詐騙、使用虛假文書及妨礙司法公正等方向繼續調查，不排除再有行動。警方提醒市民，任何人若以欺詐手段提交失實或虛假資料誇大索償金額，或串謀他人作出詐騙行為，均可能觸犯《盜竊罪條例》第16A條欺詐罪或串謀詐騙罪，最高可被判監禁14年。警方亦呼籲市民切勿因貪念誤信「不成功不收費」的招徠，避免被不法分子利用而承擔嚴重法律後果。