葵涌天秤倒塌　石頭街與上角街之間大窩口道解封　運輸署籲留意交通安排

葵涌葵盛圍一個地盤昨日(19日)下午有一個天秤吊臂倒塌，一名60多歲的天秤操作員疑連人帶機墮地，當場證實不治，交通亦受阻。運輸署於今日(20日)凌晨2時24分宣布，較早前因高空墮物而封閉的大窩口道(來回方向)介乎石頭街與上角街之間的全線現已解封；大窩口道(來回方向)介乎芷葵樓與茵葵樓之間的全線現已封閉。

受影響的巴士路線九巴第33A及34號線恢復原有路線行駛。以下受影響的巴士路線仍然需改道行駛：九巴第32H, 43號線；龍運第A32號線；城巴第930號線；及通宵巴士服務龍運第NA32號線及城巴第N930號線。運輸署指，有關個別巴士路線的最新服務情況，市民可參閱巴士公司的網頁或流動應用程式內的資訊。