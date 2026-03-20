葵涌天秤倒塌　石頭街與上角街之間大窩口道解封　運輸署籲留意交通安排

葵涌葵盛圍一個地盤昨日(19日)下午有一個天秤吊臂倒塌，一名60多歲的天秤操作員疑連人帶機墮地，當場證實不治，交通亦受阻。運輸署於今日(20日)凌晨2時24分宣布，較早前因高空墮物而封閉的大窩口道(來回方向)介乎石頭街與上角街之間的全線現已解封；大窩口道(來回方向)介乎芷葵樓與茵葵樓之間的全線現已封閉。
受影響的巴士路線九巴第33A及34號線恢復原有路線行駛。以下受影響的巴士路線仍然需改道行駛：九巴第32H, 43號線；龍運第A32號線；城巴第930號線；及通宵巴士服務龍運第NA32號線及城巴第N930號線。運輸署指，有關個別巴士路線的最新服務情況，市民可參閱巴士公司的網頁或流動應用程式內的資訊。
葵涌葵盛圍一個地盤昨日(19日)下午有一個天秤吊臂倒塌，一名60多歲的天秤操作員疑連人帶機墮地，當場證實不治，交通亦受阻。運輸署較早前因高空墮物而封閉的大窩口道(來回方向)介乎石頭街與上角街之間的全線封閉；大窩口道(來回方向)介乎芷葵樓與茵葵樓之間的全線仍然封閉。
受影響的巴士路線九巴第33A及34號線恢復原有路線行駛。以下受影響的巴士路線仍然需改道行駛：九巴第32H, 43號線；龍運第A32號線；城巴第930號線；及通宵巴士服務龍運第NA32號線及城巴第N930號線。運輸署指，有關個別巴士路線的最新服務情況，市民可參閱巴士公司的網頁或流動應用程式內的資訊。
運輸署呼籲市民出行前留意相關交通消息
運輸署呼籲，市民今日出行前留意電台、電視台、運輸署網頁及「香港出行易」流動應用程式的最新交通消息，提早計劃行程，預留充裕交通時間。駕駛人士請考慮改用其他道路。
事發於19日下午約4時半，大窩口道第一期和第二期公營房屋發展計劃建築工程的地盤，天秤上一名天秤操作員在吊運一個金屬構築物期間，天秤約40樓以上部分倒塌在山坡，倒塌部分45米長，天秤上62歲的操作員連人帶天秤跌下被壓在天秤中，頭部嚴重受傷，身體多處骨折，當場證實身亡。