禁毒標語變「齊企硬Take嘢」　保安局新廣告已重新上架(更新)

網上熱話，禁毒標語變「齊企硬Take嘢」，保安局即晚拆除，網民大讚：好快手。(FB/車cam L (香港群組))

保安局禁毒處聯同禁毒常務委員會(禁常會)正舉辦禁毒宣傳活動，其中包括在尖沙咀港鐵站內展示展示巨型宣傳海報及播放郭富城的宣傳影片。然而保安局禁毒宣傳品出現「公關災難」，令「一齊企硬 唔take嘢」標語，在柱面上呈現「齊企硬 Take嘢」，惹來大批網民訕笑。

保安局社交平台小編發文「耍冧」認疏忽，對此表示抱歉，「無留意廣告相角度」，已即時下架重製。小編又稱對事件「深有體會，廣告錯咗，可以take two，但take咗嘢，人生就無得重來。你今日學識未？」