禁毒標語變「齊企硬Take嘢」　保安局新廣告已重新上架(更新)

保安局禁毒處聯同禁毒常務委員會(禁常會)正舉辦禁毒宣傳活動，其中包括在尖沙咀港鐵站內展示展示巨型宣傳海報及播放郭富城的宣傳影片。然而保安局禁毒宣傳品出現「公關災難」，令「一齊企硬 唔take嘢」標語，在柱面上呈現「齊企硬 Take嘢」，惹來大批網民訕笑。
保安局社交平台小編發文「耍冧」認疏忽，對此表示抱歉，「無留意廣告相角度」，已即時下架重製。小編又稱對事件「深有體會，廣告錯咗，可以take two，但take咗嘢，人生就無得重來。你今日學識未？」
本港昨日(19日)多個社交平台瘋傳相片顯示，尖沙咀港鐵站近中間道出口位置的禁毒宣傳海報，因柱躉展示版面空間問題，未能將整句標語展示，意外地把「一」和「唔」字單獨放在柱的另一邊，令「一齊企硬 唔take嘢」標語，在柱面上呈現「齊企硬 Take嘢」，恰好令意思相反，惹來大批網民熱議及訕笑：「估唔到咁都可以收貨」、「咁都冇睇清楚就出街，中流砥柱走哂(晒)？」當局即晚已安排清拆海報。網上稍後流傳的相片顯示，至少2名工人用圍板包圍柱躉正拆除海報。網民大讚保安局應變速度高：「咁快手」，亦有網民認為：「其實每個部門都用心啲啲就唔洗貼完又拆！」。
至今日(3月20日)下午3時多，有網民在社交平台Threads上載相片，看到保安局的禁毒廣告已經在尖沙咀站原本位置重新上架，正確展示「聽我講，一齊企硬唔Take嘢」的口號，有網民認同政府今次的反應迅速。另有網民表示：「其實好成功，本來冇乜人理，而家全世界已經知道亦帶出咗個訊息比大家。」