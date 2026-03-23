恒生嘉許過百義工 廣邀社區夥伴見證 晚宴見微顯心思

談起義工服務，大家總會聯想起義工要「上山下海」，又四處到社區中心出動，關懷社會有需要人士，但日前逾百位義工及12間社區夥伴的管理層卻出現在恒生總行博愛堂，到底發生甚麼事？ 原來是恒生銀行執行董事兼行政總裁林慧虹聯同管理層主持「恒生義工嘉許晚宴」，表揚一班平日默默付出、全心投入服務的恒生義工以及長期合作的社區夥伴。席間，大家就不同社會議題與可行方案交流心得，期望為社會帶來更多正面影響。

恒生今次舉行晚宴，又豈止「食餐飯」那麼簡單？據悉整個活動由流程到座位牌設計，每個細節都花盡心思，充分展現恒生對社區投資的重視與價值。除了向表現傑出的義工頒發嘉許狀，恒生管理層更粉墨登場拍片「唱」出義工們過去一年的貢獻。晚宴亦安排多個互動遊戲，如猜潮語、問答比賽及包裝福袋挑戰等，不僅讓大家了解恒生社區投資的四大策略方向，更展現出義工們多才多藝的技能。 晚宴的心思也盡顯在桌上的心形座位牌，既印有來賓的名字，也附有不同恒生社區投資重點項目的簡介，鼓勵大家了解更多並參與其中。大家還高舉心形卡影大合照，寓意恒生與社區夥伴同心同行，不少參加者都大讚恒生的心思。

十大義工：助人自助最快樂 2025年恒生十大義工之一、來自商業銀行業務的潘倩玲（左五）分享，參與義工隊不僅能支援有需要人士，更讓她結識志同道合的夥伴，拓闊視野，提升自信與技能。她最難忘的是陪同聽障人士參與生態文化保育導賞，令她深刻體會到共融與環境保育可以並行，亦促使她持續以實際行動回饋社會。

動員800多名義工參與55項活動 去年，恒生動員800多位義工參與55項義工活動，涵蓋理財教育、自然保育、青年發展及社區關懷四大範疇，以關愛與理財專業服務社群。行政總裁林慧虹表示，衷心感謝所有義工同事及社區夥伴一直以來的支持，並強調社區投資的意義不在於數字，而在於如何把關懷化為行動，為不同社群帶來真正改變，推動社區連結與共融。

(特約分享)