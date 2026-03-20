導盲犬搭港鐵捱罵露驚慌反應 網民心酸：佢以為自己做錯事(有片)

導盲犬是失明人士的最佳拍檔，港鐵容許失明人士攜同導盲犬乘搭港鐵。社交平台Threads流傳影片，一名失明男子帶同導盲犬從旺角站乘搭港鐵，惟被另一名中年男子不斷責罵，有目擊者指「由旺角鬧到去葵芳，係咁粗口互片」，期間導盲犬露出驚慌舉動「夾晒尾」，有港鐵職員到場介入處理事件。

港鐵回覆《am730》表示，周三(3月18日)晚上約10時，港鐵職員於一列荃灣綫列車上處理乘客求助，當時有乘客就攜帶導盲犬乘車持不同意見，經職員勸喻後雙方繼續行程，而職員亦一直陪同該名視障人士完成車程。港鐵強調目前視障乘客可攜帶導盲犬進入鐵路處所範圍，輔助他們使用鐵路服務，希望乘客互相尊重，共同營造舒適及友善乘車環境。

樓主發帖指乘搭港鐵時，見到有一名攜帶導盲犬的失明叔叔被另一名阿叔乘客責罵，期間導盲犬露出驚慌反應，「小狗好驚夾曬尾，睇到唔開心……真係好慘，平時導盲犬肯定瞓低或者趴低，知道保護主人即刻企起身，但條尾呃唔到人，夾晒尾表示好驚驚」。影片可見坐在座位的失明男子正大聲說話，導盲犬守候主人身旁，神情驚慌無奈，有港鐵職員在場處理。樓主及後指，現場有其他乘客挺身幫忙失明叔叔，導盲犬即使捱罵仍然保持「專業」，「隻小狗好醒，一到站就即刻走向門口 ，頭也不回咁帶主人走，仲帶主人搭升降機，叻過我」。

「旺角鬧到去葵芳」

帖文引發網民熱議，對導盲犬的驚慌反應感心酸，亦批評罵人男子，「狗狗條尾dup晒，佢以為自己做錯事」、「這些人無同理心兼無知」、「香港真係有好多唔文明既人」、「好心嗰個阿叔如果咁驚狗狗就行開啲啦」、「導盲犬好乖好聽話㗎，佢哋受過訓練知自己做緊任務，但仲要畀人鬧」、「我有見過呢個叔叔同導盲犬！佢好乖好安靜一上車就會縮埋趴低唔會影響人，希望大家見到導盲犬比人鬧要挺身而出」。

有目擊事件的女子留言透露細節，「我見住件事由導盲犬同主人係旺角站上車開始發生，睇清楚啲樓主張相原來已經喺葵芳，所以成個件事係由旺角鬧到去葵芳。因為我要喺太子落車我已經唔知之後發生咩事，落車即刻同職員講返，冇認錯的話，坐喺佢哋中間個伯伯，一開始本身已經有幫手調停，我諗個站嘅職員已經好努力了。因為兩個叔叔都好激動，係咁粗口互片，冇誇張，應該幾卡車廂都聽到鬧交嘅聲音。最後受害嘅係狗狗，佢一定好驚」。