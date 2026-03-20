入境處打擊非法勞工拘25人　揭黑工偽造身分證影印本應徵

入境處特遣隊副指揮官吳冠昌今日（20日）向傳媒交代案情，表示入境處於過去4日展開一個專項反非法勞工行動，特別針對非法勞工比較常見的行業，例如飲食、清潔等等，入境處經過深入調查及情報分析，成功鎖定多個目標地點。調查人員根據情報，於本周一（16日）至昨日（19日），一連4日於全港多區進行大型反非法勞工行動。行動中，入境處調查人員一共搜查23個目標地點，包括餐廳、酒樓、清潔公司以及商業大廈等等，共拘捕25名人士，6男13女，年齡介乎22歲至62歲，包括19名非法勞工，以及6名聘用非法勞工的僱主。而19名非法勞工當中有11名為內地訪港旅客，2名印尼籍訪港旅客，1名內地非法入境者，1名於香港逾期逗留的前外籍家庭傭工，4名為持有不允許僱傭工作擔保書（俗稱行街紙）持有人。

被捕人士大部分從事洗碗、清潔、廚房雜工等工作，部分人已經工作逾半年，他們為逃避追查，大部分以現金出糧，收取日薪200至600港元。已經有5人被落案起訴，佢地分別被判處監禁51日至14個月。至於其餘6名涉嫌聘用非法勞工的被捕人士均為香港居民，男性，年齡介乎39歲至53歲，包括食肆和清潔公司的東主或負責人。有關涉嫌聘用非法勞工僱主的調查仍然進行中，不排除有更多人被捕。

入境處提醒僱主，決定聘用一名僱員前，必須採取一切切實可行的步驟以確定有關僱員是可合法受僱。面試過程中，需要見工人士出示佢地身分證明文件正本，例如實體身分證。如果見工人士支吾以對或者有諸多原因只能夠提供身份證明文件副本或者手機截圖，應該立刻提高警覺，而僱主如果對求職人士提供的身分證真偽有所懷疑，可以尋求入境處協助。

行動中，入境處留意有個別非法勞工嘗試用偽造身分證的影印本或者手機截圖以應徵工作，蒙騙僱主他們合法受僱。

入境處又提醒市民，根據香港法例，訪客於未獲入境處處長批准前，不得在港從事任何有薪或無薪的僱傭工作，亦不得開辦或參與任何業務。違例者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁兩年。同時，僱用不可合法受僱人士亦屬非常嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁10年。

如果市民發現僱用非法勞工活動，可使用舉報非法勞工專線3861 5000，或透過電郵、傳真及入境處網站查詢或舉報。入境處會繼續密切監察情況，並積極採取反非法勞工行動，全力保障本地居民就業機會。