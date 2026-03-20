調查：91%人難辨餐廳預製菜　即叫即煮仍是主流期望

愈來愈多餐廳使用預製菜，以減低成本壓力，但食客又能否分辨預製菜？青年創研庫的調查發現，高達91%市民表示難以分辨餐廳的菜餚是否預製，而「即叫即煮」仍然是主流期望。
91%表示難分辨預製菜
青年創研庫今日公布「預製菜現況與消費者期望的探討」研究報告。結果顯示，在800名受訪本地市民中，91%表示難以分辨預製菜；64%受訪者同意「出街食飯，就預咗啲餸係即叫即煮」。
至於對預製菜的印象，44%受訪者表示印象普通，主要擔心味道欠佳或無鑊氣（26%）、添加劑過多（25%）及口感/質感變差（22%）。在選擇餐廳時，62%人最重視食物味道，其次為價錢（51%）、環境衞生（32%）及食物安全（27%）。近80%人認為預製菜定價應低於即場烹調的菜式。
如以即製價錢出售感受騙
有訪談個案表明，若餐廳以即製價格出售預製菜，會感到受騙，期望餐牌能清晰分類，讓顧客按價錢與新鮮程度作知情選擇。調查顯示，高達83%受訪者認為，餐廳應披露「全成品」預製菜的使用情況。若餐廳使用預製菜而無標明，42%會降低對餐廳的信心；反之，若餐廳主動標明，近半數（49%）仍會光顧。
青年創研庫「社會民生組」副召集人賴翠茵表示，大多市民理解業界面對租金及人手成本壓力，其實食客並非完全抗拒預製菜。只要餐廳願意公開食材來源且定價合理，食客則可基於資訊自行選擇餐廳。青年創研庫表示經考慮現時經營情況因素等，建議當局建立「自願認證計劃」，讓獨立第三方認證「店內烹調」或「採用標準化認證食材」等。青年創研庫相信透過實施「自願認證計劃」，不會為業界帶來「一刀切」必須強制標示的負擔，同時可增加資訊透明度，鞏固香港作為美食之都的優勢。