調查：91%人難辨餐廳預製菜　即叫即煮仍是主流期望

青年創研庫的調查發現，高達91%市民表示難以分辨餐廳的菜餚是否預製(陳芷晴攝)

愈來愈多餐廳使用預製菜，以減低成本壓力，但食客又能否分辨預製菜？青年創研庫的調查發現，高達91%市民表示難以分辨餐廳的菜餚是否預製，而「即叫即煮」仍然是主流期望。

91%表示難分辨預製菜

青年創研庫今日公布「預製菜現況與消費者期望的探討」研究報告。結果顯示，在800名受訪本地市民中，91%表示難以分辨預製菜；64%受訪者同意「出街食飯，就預咗啲餸係即叫即煮」。

至於對預製菜的印象，44%受訪者表示印象普通，主要擔心味道欠佳或無鑊氣（26%）、添加劑過多（25%）及口感/質感變差（22%）。在選擇餐廳時，62%人最重視食物味道，其次為價錢（51%）、環境衞生（32%）及食物安全（27%）。近80%人認為預製菜定價應低於即場烹調的菜式。