推動順勢療法國際標準化 促進綜合醫療合作互補 傳統和補充醫學國際標準化聯盟 順勢療法國際標準化研討會

為推動順勢療法國際標準化，香港順勢療法醫學會剛於3月15日舉辦了「傳統和補充醫學國際標準化聯盟，順勢療法國際標準化研討會」。會議主辦方希望促使特區政府加快立法落實認證及註冊制度，確立符合國際標準的管理方案，以保障市民健康，並維護順勢療法專業人士權益。這一次研討會邀請了多位全球頂尖的順勢療法醫學專家，與全場近3,000人分享順勢療法在不同醫療領域的應用，內容精彩豐富。 研討會於灣仔伊利沙伯體育館舉行，大會請來包括香港順勢療法醫學會會長、傳統和補充醫學國際標準化聯盟—順勢療法專家委員會主席—杜家麟院士；晴天集團董事局主席—洪子晴女爵士；香港中文大學醫學院副院長—胡志遠教授；德國順勢療法科學學會主席—米高．弗拉斯教授（Prof. Michael Frass）；廣東省體育科學研究所所長—張援教授；香港國際經貿合作協會—陳青東理事長；上海市中醫藥國際標準化研究院常務副院長—鄭林贇院長；英國順勢療法研究院院長—亞歷山大．圖尼爾博士（Dr. Alexander Tournier）；意大利托斯卡尼大區綜合醫學區域中心主任—埃利奧．羅西教授（Prof. Elio Rossi）；廣東省腫瘤康復學會監事長—林景泰教授；英國皇室系列順勢療法慈善診所行政總裁—莫妮卡．普萊斯小姐（Ms. Monica Price）擔任主禮嘉賓。

建立標準 融入醫療體系

上海市中醫藥國際標準化研究院常務副院長—鄭林贇院長致辭時表示，世衛於2025年發佈了新的傳統醫學報告，顯示目前全球有逾百國家都在運用順勢療法，順勢療法是非常重要的傳統醫學分支。隨著傳統醫學地位的提高，順勢療法未來會有非常重要的發展，會慢慢融入整個醫療體系。他並指為向病人、普通老百姓及學術界展示順勢療法的品質與證據，要以標準化為基礎，在藥物標準、理論基礎標準、教育標準等體系下，以保證順勢療法的各種治療和藥物都能達到滿足患者要求。

順勢療法是歐洲傳承的醫療文化遺產 (Therapeutic Heritage)

順勢療法是歐洲的傳統醫學，英國皇室已沿用近200年。46%比利時家庭曾使用順勢療法、57%意大利人曾使用順勢療法、79%法國人曾使用順勢療法。84%西班牙人滿意順勢療法、90%德國病人表示順勢療法有效、96% 保加利亞病人表示滿意療效。 在歐洲，每4人就有3人認識順勢療法。在受訪的16個國家中，每10人就有6人曾使用順勢療法，全球更有55%的人表示未來有意使用順勢療法。順勢療法已被納入多個國家的醫療體系，例如：瑞士、德國、比利時、意大利、巴西、智利、印度、墨西哥、巴基斯坦……等等。

全球第二大醫療體系

香港順勢療法醫學會會長杜家麟院士

致辭過後，研討會的精彩內容隨即展開。香港順勢療法醫學會會長杜家麟院士分享了「順勢療法在世界整合醫療中的實踐與價值」，他表示根據世界衛生組織（WHO）出版之《全球地圖》統計顯示，順勢療法是除西醫之外，全球最大的醫療體系。而且，愈富有的國家，順勢療法的普及度愈高。 有助腫瘤患者 減放射治療副作用

意大利托斯卡尼大區綜合醫學區域中心埃利奧．羅西教授（Prof. Elio Rossi）

意大利托斯卡尼大區綜合醫學區域中心埃利奧．羅西教授（Prof. Elio Rossi）則分享了「溫柔的抗癌力量：意大利整合腫瘤學中的順勢療法」。他指托斯卡尼公共區域衛生系統有19間綜合腫瘤科診所（共82間綜合醫學診所），而順勢療法適用於腫瘤的診斷、手術、化療、內分泌治療、放射治療，以及提升整體生活品質等不同範疇。有研究顯示採用順勢療法，有助減低患者於接受放射治療後，出現放射性皮炎的嚴重程度。近85%醫生對順勢療法於綜合腫瘤服務的效果感正面，認為對患者健康有益處。

助 ICU 患者更快拔管 縮短住院時間

奧地利整全醫學會聯合協會主席米高．弗拉斯（Prof. Michael Frass）

奧地利整全醫學會聯合協會主席米高．弗拉斯（Prof. Michael Frass）教授則分享了「ICU的綜合療法：奧地利ICU的順勢療法應用」，於ICU常見的患者氣管分泌過多導致拔管失敗問題，其中多次拔管失敗的個案患者於採用個人化順勢療法，兩天後便能成功拔管。此外，亦有對照評估結果顯示，採用順勢療法較傳統安慰劑更有效降低氣管分泌物的嚴重程度，明顯縮短拔管及ICU住院時間。 助腎移植患者更快康復 享受正常生活

廣州醫科大學附屬第二醫院林景泰主任醫師

廣州醫科大學附屬第二醫院林景泰主任醫師分享的主題為「守護第二次生命：順勢療法在器官移植護理中的角色」，他指瑞士有研究顯示，愈來愈多腎臟移植患者使用傳統醫療，而最常用為順勢療法，因順勢療法與西藥沒有藥物干擾問題，他分享了一個先天性腎發育不全，於2016年進行腎臟移植的患者個案，於採用順勢療法後，患者不單術後復原比一般快，而且因體質被加強，可以更好維持免疫平衡，患者減少長期服用大量藥物，能減輕高劑量免疫抑制治療對心血管及代謝功能的副作用。減少患者因為移植失敗而需要重新接受透析治療的情況，可享受正常生活。

研討會並請來廣東省體育科學研究所所長張援教授分享了「巔峰健兒的夥伴：廣東運動醫學與順勢療法」；英國順勢療法慈善診所行政總裁莫妮卡．普萊斯小姐（Ms. Monica Price）分享「英國的慈善醫療：皇室贊助的順勢療法診所網絡」，以及請來英國順勢療法研究院院長亞歷山大．圖尼爾博士（Dr. Alexander Tournier）分享「科學的奧秘：探索超高稀釋療劑的醫學證據」等不同主題。

（資料由香港順勢療法醫學會提供）