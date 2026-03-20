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出版：2026-Mar-20 18:10
更新：2026-Mar-23 15:35

推動順勢療法國際標準化 促進綜合醫療合作互補 傳統和補充醫學國際標準化聯盟 順勢療法國際標準化研討會

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為推動順勢療法國際標準化，香港順勢療法醫學會剛於315日舉辦了「傳統和補充醫學國際標準化聯盟，順勢療法國際標準化研討會」。會議主辦方希望促使特區政府加快立法落實認證及註冊制度，確立符合國際標準的管理方案，以保障市民健康，並維護順勢療法專業人士權益。這一次研討會邀請了多位全球頂尖的順勢療法醫學專家，與全場近3,000人分享順勢療法在不同醫療領域的應用，內容精彩豐富。

研討會於灣仔伊利沙伯體育館舉行，大會請來包括香港順勢療法醫學會會長、傳統和補充醫學國際標準化聯盟順勢療法專家委員會主席杜家麟院士；晴天集團董事局主席洪子晴女爵士；香港中文大學醫學院副院長胡志遠教授；德國順勢療法科學學會主席米高．弗拉斯教授（Prof. Michael Frass）；廣東省體育科學研究所所長張援教授；香港國際經貿合作協會陳青東理事長；上海市中醫藥國際標準化研究院常務副院長鄭林贇院長；英國順勢療法研究院院長亞歷山大．圖尼爾博士（Dr. Alexander Tournier）；意大利托斯卡尼大區綜合醫學區域中心主任埃利奧．羅西教授（Prof. Elio Rossi）；廣東省腫瘤康復學會監事長林景泰教授；英國皇室系列順勢療法慈善診所行政總裁莫妮卡．普萊斯小姐（Ms. Monica Price）擔任主禮嘉賓。

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建立標準 融入醫療體系

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上海市中醫藥國際標準化研究院常務副院長—鄭林贇院長

上海市中醫藥國際標準化研究院常務副院長鄭林贇院長致辭時表示，世衛於2025年發佈了新的傳統醫學報告，顯示目前全球有逾百國家都在運用順勢療法，順勢療法是非常重要的傳統醫學分支。隨著傳統醫學地位的提高，順勢療法未來會有非常重要的發展，會慢慢融入整個醫療體系。他並指為向病人、普通老百姓及學術界展示順勢療法的品質與證據，要以標準化為基礎，在藥物標準、理論基礎標準、教育標準等體系下，以保證順勢療法的各種治療和藥物都能達到滿足患者要求。

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順勢療法是歐洲傳承的醫療文化遺產 (Therapeutic Heritage)

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全場近3,000人了解順勢療法的精彩內容。

順勢療法是歐洲的傳統醫學，英國皇室已沿用近200年。46%比利時家庭曾使用順勢療法、57%意大利人曾使用順勢療法、79%法國人曾使用順勢療法。84%西班牙人滿意順勢療法、90%德國病人表示順勢療法有效、96% 保加利亞病人表示滿意療效。

在歐洲，每4人就有3人認識順勢療法。在受訪的16個國家中，每10人就有6人曾使用順勢療法，全球更有55%的人表示未來有意使用順勢療法。順勢療法已被納入多個國家的醫療體系，例如：瑞士、德國、比利時、意大利、巴西、智利、印度、墨西哥、巴基斯坦……等等。

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全球第二大醫療體系

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香港順勢療法醫學會會長杜家麟院士

致辭過後，研討會的精彩內容隨即展開。香港順勢療法醫學會會長杜家麟院士分享了「順勢療法在世界整合醫療中的實踐與價值」，他表示根據世界衛生組織（WHO）出版之《全球地圖》統計顯示，順勢療法是除西醫之外，全球最大的醫療體系。而且，愈富有的國家，順勢療法的普及度愈高。

有助腫瘤患者 減放射治療副作用

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意大利托斯卡尼大區綜合醫學區域中心埃利奧．羅西教授（Prof. Elio Rossi）

意大利托斯卡尼大區綜合醫學區域中心埃利奧．羅西教授（Prof. Elio Rossi）則分享了「溫柔的抗癌力量：意大利整合腫瘤學中的順勢療法」。他指托斯卡尼公共區域衛生系統有19間綜合腫瘤科診所（共82間綜合醫學診所），而順勢療法適用於腫瘤的診斷、手術、化療、內分泌治療、放射治療，以及提升整體生活品質等不同範疇。有研究顯示採用順勢療法，有助減低患者於接受放射治療後，出現放射性皮炎的嚴重程度。近85%醫生對順勢療法於綜合腫瘤服務的效果感正面，認為對患者健康有益處。

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ICU患者更快拔管 縮短住院時間

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奧地利整全醫學會聯合協會主席米高．弗拉斯（Prof. Michael Frass）

奧地利整全醫學會聯合協會主席米高．弗拉斯（Prof. Michael Frass）教授則分享了「ICU的綜合療法：奧地利ICU的順勢療法應用」，於ICU常見的患者氣管分泌過多導致拔管失敗問題，其中多次拔管失敗的個案患者於採用個人化順勢療法，兩天後便能成功拔管。此外，亦有對照評估結果顯示，採用順勢療法較傳統安慰劑更有效降低氣管分泌物的嚴重程度，明顯縮短拔管及ICU住院時間。

助腎移植患者更快康復 享受正常生活

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廣州醫科大學附屬第二醫院林景泰主任醫師

廣州醫科大學附屬第二醫院林景泰主任醫師分享的主題為「守護第二次生命：順勢療法在器官移植護理中的角色」，他指瑞士有研究顯示，愈來愈多腎臟移植患者使用傳統醫療，而最常用為順勢療法，因順勢療法與西藥沒有藥物干擾問題，他分享了一個先天性腎發育不全，於2016年進行腎臟移植的患者個案，於採用順勢療法後，患者不單術後復原比一般快，而且因體質被加強，可以更好維持免疫平衡，患者減少長期服用大量藥物，能減輕高劑量免疫抑制治療對心血管及代謝功能的副作用。減少患者因為移植失敗而需要重新接受透析治療的情況，可享受正常生活。

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研討會並請來廣東省體育科學研究所所長張援教授分享了「巔峰健兒的夥伴：廣東運動醫學與順勢療法」；英國順勢療法慈善診所行政總裁莫妮卡．普萊斯小姐（Ms. Monica Price）分享「英國的慈善醫療：皇室贊助的順勢療法診所網絡」，以及請來英國順勢療法研究院院長亞歷山大．圖尼爾博士（Dr. Alexander Tournier）分享「科學的奧秘：探索超高稀釋療劑的醫學證據」等不同主題。

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除了研討會外，大會亦特別安排了順勢療法的展覽，吸引不少市民觀看，以了解順勢療法的歷史及原則、全球各地現狀、以及將來的科研方向。

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杜家麟院士希望政府盡快立法，確定順勢療法的註冊認證條例，以保障市民健康，並維護順勢療法專業人士權益。

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（資料由香港順勢療法醫學會提供）

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