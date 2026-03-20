維園花展今日開幕　1.4萬株鬱金香砌成的花海吸引市民打卡

今年大會精心設計的多個大型園林造景以香港本土特色為主題，以色彩繽紛的花朵和巧妙的設計，呈現香港各區的特色景點和城市風貌。位於興發街入口的「城鄉風情」園圃展示新界地標，如聚星樓、許願樹、鐵路博物館等。市民欣賞這些特色景點後，便會走進「山水三重奏」，園圃以植物鋪地模擬城門河、香港濕地公園的生態池，以及香港地質公園的六角岩柱，展示多元的自然風貌。

「港飲港食」園圃則把蒸籠點心、蛋撻、菠蘿油、奶茶等港式地道美食意念融入花海。另一「港島花徑」園圃則展現香港島的獨特魅力，除了中環摩天輪外，市民更可與大坑舞火龍、出賽的馬匹和沙灘上可愛的黃色小鴨打卡合照。

位於糖街入口的大型展區「九龍剪影匯繁花」以巍峨的獅子山為中心，並加入九龍知名地標，如尖沙咀鐘樓、彩虹邨遊樂場、九龍城寨、廟街、金魚街、雀仔街等，生動展現港式風情。另一不可錯過的園林造景是呈現離島風土文化的「離島文化傳承之旅」，遊人可穿梭於大澳棚屋、昂坪䌫車、長洲包山，更可與逐浪嬉戲的中華白海豚打卡。

其他亮點包括由超過1.4萬株鬱金香砌成的斑斕花海、色彩繽紛的主題花立體花牆、稀有珍貴植物展覽、精心布置的花見咖啡閣等。場內亦設置來自北京、廣州、杭州、橫琴、深圳、蘇州和澳門的大型園林造景，呈現各地的風貌。