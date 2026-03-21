市民遇紫色消防栓　網民解答背後原因

平常在街道的消防栓大多是紅色、黃色，近日有市民在北區發現紫色消防栓，並強調「唔係AI（生成）！」，好奇為何是紫色。網民解答，紫色消防栓與常見的消防栓不同，代表使用再造水。
最近，有網民在社交媒體上分享，在北區發現的紫色消防栓，好奇其與一般的消防栓有何分別，並強調並非AI生成的圖片。紫色消防栓引起不少網民討論，有網民表示在迪士尼樂園也有紫色消防栓，有網民笑言是「血液唔流通」、「係百變怪嚟嘅」、「香芋雪糕味」。
紫色消防栓使用再造水
對於街頭上出現紫色消防栓，有網民解釋，紫色消防栓是水務署再造水供水系統的一部分，水務署於2024年3月起向上水及粉嶺區供應再造水，同時於區內安裝專為消防用途的紫色消防栓，有別於一般消防栓。至於為何使用紫色，另有網民解釋，是國際通用的再造水的標示顏色。
根據水務署資料顯示，再造水是指將經過污水處理廠處理的排放水，再加工處理後，可以再次使用的水。政府於2006年開始在香港推行再造水試驗計劃，首項試驗在昂坪將收集的污水經處理及再造後，用作非飲用用途。
消防栓顏色用作分類
消防栓俗稱「街井」、「消防龍頭」，用作接駁消防喉救火用。根據青年發展委員會的資料，在香港街頭最常見的消防栓，為紅色或黃色，紅色代表使用淡水；黃色則是使用鹹水，惟鹹水容易導致水泵生鏽，故不再普及。
另外，綠色代表使用經處理的污水；銀色代表未正式經消防處接手處理及使用，以及藍色代表消防栓損壞，無法使用。