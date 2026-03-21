全民造星「靚仔醫生」涉晒搶救病人相被查 蘇浚祈指控：前同事抹黑報復(更新)

一名疑屬仁濟醫院急症室的醫生，在社交平台Instagram限時動態發布一張在急症室為病人電擊搶救的相片，被網民揭發，及後該醫生刪除帖文。據知該IG用戶為仁濟醫院急症室醫生蘇浚祈（Jensen），2020年曾參加ViuTV選秀真人騷《全民造星III》，外號「靚仔醫生」，入選83強。醫管局表示非常重視事件，將進行檢視，如發現員工違規會按程序嚴肅處理。蘇浚祈周日(22日)在IG限時動態發文回應，稱自己是因舉報前同事專業失德，遭對方惡意報復及抹黑。

醫管局向傳媒表示，九龍西醫院聯網非常重視保障病人私隱，所有員工必須嚴格遵守相關規定，以保障病人私隱不受侵犯。聯網絕不容許員工，以任何形式洩露病人私隱的行為。聯網會檢視事件，如果發現有員工違反規定，會根據既定人事程序處理，有需要時轉交相關監管機構跟進。

根據網民上傳的截圖顯示，涉事醫生在其IG限時動態發布一張背景為醫院急症室內急救房的相片，多名醫護人員在場圍着正接受搶救的病人，該醫生並留言稱「久久一遇的Cardioversion（電擊整律術），全部入晒來睇我電人」。 「電擊相片」為兩年前儀器測試訓練 蘇浚祈周日（22日）透過IG限時動態回應事件，指控前同事抹黑。他表示數月前發現一位已離職的前同事在操守上有嚴重問題，私下勸告不果後，為保障病人權益，向醫委會作舉報：「本身有擔心以佢性格有可能報復，但自問一直行得正企得正，正確嘅事更應去做。」

他指自從醫委會初步接納其投訴後，網上開始出現大量針對他的假帳號，澄清網傳「電擊相片」為兩年前一次儀器測試訓練，當時僅在醫生同事間傳閱，卻被惡意扭曲為「急救病人中打卡」，並利用其他假帳號偽造及抹黑其工作。 強調從未破壞病人私隱 報警處理：問心無愧 對於被指控洩漏病人私隱，蘇強調自己公私生活分明，工作中從未破壞任何病人私隱及安全，並透露對於不實抹黑內容已報警處理。他表示，雖然未來仍可能面對包括AI造假在內的攻擊，但正確的事他更會去做，並指若醫委會將來對前同事展開聆訊，他會對該醫生行為如實告知。

蘇最後透露，本周正在國外進修後會返回崗位，強調問心無愧，今日過後將對此事不再作回應。