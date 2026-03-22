北京中國發展高層論壇揭幕　陳茂波：香港綠色金融優勢吸引資金人才匯聚

陳茂波在香港貿易發展局和中國香港(地區)商會舉辦的「國家新發展 香港新機遇 『十五五』開局研討會」上作主旨演講。

中國發展高層論壇今日早上在北京揭幕，財政司司長陳茂波在會上表示，論壇聚焦擴大消費、推動綠色轉型及科技創新，他將於下午出席專題研討會，分享香港在全球綠色轉型中的角色。他指出，能源韌性已成為各地迫切課題，香港憑藉綠色金融及綠色科技優勢，具備更大發展空間。

陳茂波在網誌撰文提到，論壇雲集數百名國際商界領袖，近日交流中不少嘉賓認同香港正迎來戰略機遇期。與其他金融中心相比，香港既有國家安全保障，亦享「一國兩制」下的自由港地位。他認為，在複雜多變的國際地緣政治環境下，愈來愈多投資者、資金及人才視香港為「安全港」，資金、企業及人才正加速湧入。