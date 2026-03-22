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出版：2026-Mar-22 12:13
更新：2026-Mar-22 12:13

北京中國發展高層論壇揭幕　陳茂波：香港綠色金融優勢吸引資金人才匯聚

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陳茂波在香港貿易發展局和中國香港(地區)商會舉辦的「國家新發展　香港新機遇　『十五五』開局研討會」上作主旨演講。

陳茂波在香港貿易發展局和中國香港(地區)商會舉辦的「國家新發展　香港新機遇　『十五五』開局研討會」上作主旨演講。

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中國發展高層論壇今日早上在北京揭幕，財政司司長陳茂波在會上表示，論壇聚焦擴大消費、推動綠色轉型及科技創新，他將於下午出席專題研討會，分享香港在全球綠色轉型中的角色。他指出，能源韌性已成為各地迫切課題，香港憑藉綠色金融及綠色科技優勢，具備更大發展空間。

陳茂波在網誌撰文提到，論壇雲集數百名國際商界領袖，近日交流中不少嘉賓認同香港正迎來戰略機遇期。與其他金融中心相比，香港既有國家安全保障，亦享「一國兩制」下的自由港地位。他認為，在複雜多變的國際地緣政治環境下，愈來愈多投資者、資金及人才視香港為「安全港」，資金、企業及人才正加速湧入。

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本港銀行體系存款總額去年全年增長11.8%

陳茂波引述數據指，本港銀行體系存款總額去年全年增長11.8%，今年初繼續上升，突破19萬億元；今年首兩個月港股日均成交額超過2600億元，按年升17%，3月多日更突破3000億元；去年海內外企業在港設立公司數目增長11%；今年首兩月訪港旅客接近1000萬人次，按年大升18%。他認為這些數字印證香港的獨特吸引力及國際地位。

他強調，必須把握時機，加快高質量發展。本周本港將舉行多場金融與科技會議，包括由特區政府主辦的第四屆「裕澤香江」高峰論壇，屆時將匯聚全球家族辦公室決策人及繼承人，探索投資機遇，推動香港成為全球最大跨境資產及財富管理中心。

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中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍（前排中）和分管日常工作的副主任徐啟方（前排右二）、財經事務及庫務局局長許正宇（前排右一）、商務及經濟發展局局長丘應樺（前排左一）、創新科技及工業局局長孫東教授（後排左三）、香港金融管理局總裁余偉文（後排右二）、證券及期貨事務監察委員會（證監會）主席黃天祐博士（後排右一）、證監會行政總裁梁鳳儀（後排左一）及其他官員合照。 中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍（右七）今日早上會見陳茂波和多位特區政府官員及監管機構代表一行。 陳茂波和中國證券監督管理委員會主席吳清會面。 陳茂波在香港貿易發展局和中國香港(地區)商會舉辦的「國家新發展　香港新機遇　『十五五』開局研討會」上作主旨演講。 陳茂波和多位特區政府官員及監管機構代表一行和中國證券監督管理委員會主席吳清會面。 陳茂波與中國人民銀行行長潘功勝（左）會面。 陳茂波和其他嘉賓在研討會上合照。

拜會多個中央部委及金融監管機構

此外，陳茂波在北京期間亦先後拜會多個中央部委及金融監管機構，就宏觀經濟、金融市場現況及香港在「十五五」新階段的角色展開深入交流。他提到，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍對香港發展十分關心和支持，並就香港主動對接「十五五」規劃提出重要指導。

陳茂波表示，深切感受到中央部委及機構對香港的支持，並認為香港須更準確理解國家發展方向及重點策略，才能加快融入國家大局，發揮自身優勢，作出最大貢獻。

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能源價格高企　全球經濟前景更不明朗

陳茂波表示，香港作為聯通國家與世界的雙向門戶，其「超級聯繫人」與「超級增值人」角色與功能，在當前複雜紛陳的國際環境下將會愈顯重要。他續指，能源價格高企，全球經濟前景更不明朗，為了提高貿易的靈活性、鞏固產供鏈的韌性，推動更積極的雙邊合作和區域合作，對企業部署跨國業務發展尤其重要。

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