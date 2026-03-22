北京中國發展高層論壇揭幕　陳茂波：香港綠色金融優勢吸引資金人才匯聚

中國發展高層論壇今日早上在北京揭幕，財政司司長陳茂波在會上表示，論壇聚焦擴大消費、推動綠色轉型及科技創新，他將於下午出席專題研討會，分享香港在全球綠色轉型中的角色。他指出，能源韌性已成為各地迫切課題，香港憑藉綠色金融及綠色科技優勢，具備更大發展空間。
陳茂波在網誌撰文提到，論壇雲集數百名國際商界領袖，近日交流中不少嘉賓認同香港正迎來戰略機遇期。與其他金融中心相比，香港既有國家安全保障，亦享「一國兩制」下的自由港地位。他認為，在複雜多變的國際地緣政治環境下，愈來愈多投資者、資金及人才視香港為「安全港」，資金、企業及人才正加速湧入。
本港銀行體系存款總額去年全年增長11.8%
陳茂波引述數據指，本港銀行體系存款總額去年全年增長11.8%，今年初繼續上升，突破19萬億元；今年首兩個月港股日均成交額超過2600億元，按年升17%，3月多日更突破3000億元；去年海內外企業在港設立公司數目增長11%；今年首兩月訪港旅客接近1000萬人次，按年大升18%。他認為這些數字印證香港的獨特吸引力及國際地位。
他強調，必須把握時機，加快高質量發展。本周本港將舉行多場金融與科技會議，包括由特區政府主辦的第四屆「裕澤香江」高峰論壇，屆時將匯聚全球家族辦公室決策人及繼承人，探索投資機遇，推動香港成為全球最大跨境資產及財富管理中心。
拜會多個中央部委及金融監管機構
此外，陳茂波在北京期間亦先後拜會多個中央部委及金融監管機構，就宏觀經濟、金融市場現況及香港在「十五五」新階段的角色展開深入交流。他提到，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍對香港發展十分關心和支持，並就香港主動對接「十五五」規劃提出重要指導。
陳茂波表示，深切感受到中央部委及機構對香港的支持，並認為香港須更準確理解國家發展方向及重點策略，才能加快融入國家大局，發揮自身優勢，作出最大貢獻。
能源價格高企 全球經濟前景更不明朗
陳茂波表示，香港作為聯通國家與世界的雙向門戶，其「超級聯繫人」與「超級增值人」角色與功能，在當前複雜紛陳的國際環境下將會愈顯重要。他續指，能源價格高企，全球經濟前景更不明朗，為了提高貿易的靈活性、鞏固產供鏈的韌性，推動更積極的雙邊合作和區域合作，對企業部署跨國業務發展尤其重要。