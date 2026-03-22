蔡若蓮：只保校數恐「扭曲教育生態」　現屆政府不改動開班線

下學年有15間小學獲「派0班 」小一，教育局早亦更新《小學規劃未來路向優化方案》，讓合併學校在開始首三年獲一次「免死金牌」，可豁免申請方案，並無條件加入下年度小一派位。教育局局長蔡若蓮出席電視節目表示，合併「升級」構思並非救校或守校的策略，而是希望更多辦學團體主動思考方案，長遠擺脫年年擔心全級收生不足16人的困境。 她續指，合併過程必須提升學校規模和教學質素，確保能提供穩定、可持續的學習環境；亦留意到部分學校期望與不同資助模式的學校嘗試合併，當局會研究是否可以「拆牆鬆綁」；但強調現屆政府起碼不會改動16人「開班線」，而政府正制定「香港五年規劃」，或會研究長遠人口下降的情況。

五月會公布最合適的發展方向 蔡若蓮指出，雖然不少校方在情感上難免不捨，但普遍理解學齡人口結構性下降的現實，正積極與辦學團體及校內商討，尋找最合適的發展方向。她預計五月會公布各校商討後的最終方案是否可行，並提醒若再拖延，將影響新學年的開展。 她強調，過去十年已用盡各種放寬措施，目前已「退無可退」，不能只為保住校數而忽視香港教育的特色與規模。她直言若再如此下去，「就開始扭曲教育嘅生態」，不利學生學習。她認為目標應是令香港教育生態更具活力與競爭力，為學生提供更優質的學習環境。

推動「強弱」小學合併升級 部分僅設一班的小學常被視為「弱校」，難以吸引其他學校願意合併。被問及是否不會批准弱校之間的合併，教育局局長蔡若蓮表示，需視乎能否為學生提供穩定、可持續的學習環境；若未能做到，當局會考慮與同區或跨區的學校合作，尋求新的「化學作用」，並強調「唔會話1+1我哋就一定唔諗」。 她補充，局方正研究新方法，吸引規模較大的學校與弱校合併，推動「強弱」小學合併升級。她舉例指，目前部分學校只能「掛三班」，若合併後則有機會「掛多啲」，從而提升規模與教學質素。

邀請直資學校申請「直資擴容」 另外，教育局早前邀請直資學校申請「直資擴容」，即上調班級數目及每班人數，透過學生自資入讀模式，加大錄取持學生簽證的非本地生。蔡若蓮表示，當局評估短期內不會突然有大量非本地生來港；若日後有大量非本地生希望來港，當局會再研究容許資助學校參與，但目前言之尚早。她又強調，辦學團體不能等到「零班」才思考如何吸引非本地學生，並反問「如果系統唔夠競爭力，你攞咩同人哋搶？」